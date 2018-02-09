Сюрприз для водителей: какие изменения вступили в силу в Молдове

Неприятная новость для водителей: с пятницы в Молдове вступили в силу новые расценки на ОСАГО и "Зеленую карту"

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Ни дня без подорожаний: с пятницы в Молдове увеличился размер регуляторных платежей, базовую страховую премию для внутреннего (ОСАГО) и внешнего ("Зеленая карта") обязательного страхования автогражданской ответственности. Соответствующее постановление Национальной комиссии по финансовому рынку опубликовано в пятницу в Официальном мониторе республики.

Таким образом, увеличены до 1% как регулярные платежи доли нагрузки в базовой страховой премии при внутреннем, так и при внешнем ОСАГО.

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Базовая страховая премия для внутреннего ОСАГО возросла с 760 до 766 леев. Повышение базовой премии по внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности коснулось Зоны 2 (Украина, Беларусь и Россия) — с 260 до 261 евро в год, а также Зоны 3 (все страны международной системы "Зеленая карта") — с 580 до 586 евро в год. Для Зоны 1 (Украина и Беларусь) ее размер остался неизменным — 38 евро в год.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования", — отмечено в Официальном мониторе.