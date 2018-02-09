Смог над Кишиневом: чем опасны вредные выхлопы

Sputnik Молдова: В последнее время в СМИ появляется все больше и больше информации о том, что выхлопы автомобилей, особенно дизельных, намного вреднее и опаснее, чем считалось ранее. По мнению Всемирной организации здравоохранения, газы и твердые частицы являются главной причиной рака и других опасных для жизни заболеваний. Как вы считаете, насколько правдива эта информация?

Сергей Соломонов: Для того, чтобы это понять, совсем не обязательно читать прессу. Просто поднимитесь ранним утром на какой-нибудь из кишиневских холмов и посмотрите сверху на то, что творится вокруг вас. Например, в пойме реки Бык. К сожалению, смог от выхлопов автомобильного транспорта стал нашей суровой реальностью.

- Смог? В Кишиневе? Считается, что он может быть только в Лондоне или в каких-то других мегаполисах…

Как раз наоборот. Ученые (но не наши) уже больше 15 лет активно изучают изменения экологической ситуации в зависимости от выхлопов транспорта. Так вот, тенденция такова, что в крупных городах — в Лондоне, Париже, Стокгольме, Москве содержание вредных веществ в атмосфере каждый год снижается на 10%.

Чего нельзя сказать о Кишиневе.Смотрите сами: только за последние 16 лет легковой автопарк Молдовы увеличился на 375 тысяч машин, большинство из которых — старше 7-10 лет. Они прибавились к еще более старым авто, оставшимся нам в наследие от советского прошлого. А дороги, при этом, шире не стали. Пробки и заторы транспорта — одна из главных причин ухудшения экологической ситуации в нашем городе.

- Почему? Ведь в пробках машины передвигаются медленно.

— В том-то и дело. Когда двадцатилетний "дизелек" стоит в пробке или на светофоре — он намного вреднее, чем, если он просто движется со скоростью 50-60 км/ч. На холостом ходу, особенно у старых автомобилей, из выхлопной трубы выделяется значительно больше ядовитых веществ. Причем не только газов, но и твердых частиц. А также не забывайте про остатки не прогоревшего топлива.

- Если возвращаться к теме влияния вредных выхлопов на возникновение рака и других смертельных болезней, как вы относитесь к этой информации?

— Не стал бы сейчас спекулировать на теме здоровья. Для того, чтобы рассуждать об этом, надо, как минимум, провести несколько исследований и сравнить эти данные с ситуацией, которая была на наших дорогах 15-20 лет назад. И тогда уже делать какие-то выводы.

Более 500 тысяч жителей Европы погибали ежегодно из-за загрязнения воздуха>>

Опасность вредных выхлопов состоит не только в том, что они являются главной причиной возникновения тех или иных опасных заболеваний. Плохая экология ускоряет течение уже имеющихся болезней, вот о чем стоит задуматься. Например, риск получить инфаркт при долговременном воздействии автомобильных выхлопов увеличивается на 15%.

- Считается, что один из самых опасных в выхлопе — это углекислый газ. Не совсем понятно, почему. Ведь углекислый газ выделяется, даже когда мы просто выдыхаем.

— Да, вы правы, в мире выделяется очень много углекислого газа. Но обычно он — природного происхождения. Например, он выделяется при извержении вулканов. Раньше с уровнем углекислого газа справлялись леса и океаны, что, более-менее, сохраняло баланс на планете. С тех пор, многое изменилось.

© Sputnik / Miroslav Rotari Грязный воздух: в каком районе Молдовы наихудшая экология

Леса беспощадно вырубаются, а автопарк неуклонно растет. Как посчитал тот же ВОЗ, о котором вы упомянули вначале, к 2050 году количество автомобилей увеличится еще в три раза. Причем основной рост придется на развивающиеся страны. Поэтому в истории с углекислым газом, который выделяется из выхлопных труб, самым опасным я бы назвал его критическую концентрацию. Особенно в таких городах, как Кишинев.

Если же говорить не об экологии в целом, а о влиянии вредных выхлопов на здоровье человека, то CO2 — не самый опасный газ. Гораздо опаснее — наличие в атмосфере оксидов азота — NO2. Только представьте себе, что оксиды азота — в 10 раз вреднее и опаснее, чем угарный газ.

Также ученые совсем недавно научились различать в выхлопных газах так называемые ароматические углеводороды, которые являются мощнейшими канцерогенами. Пока они недостаточно изучены. Но уже известно, что бензпирен, который также присутствует в выхлопе автомобиля, оказывает необратимое мутагенное воздействие на клетки ДНК человека. Что, в свою очередь, приводит к раку.

- Как бы вы сформулировали главную экологическую проблему Молдовы?

— Самая главная проблема, на мой взгляд, это информационный вакуум, в котором находится молдавское общество. Мы совсем ничего не знаем о вреде выхлопов, ежедневно наносимом нам стареющим автопарком. Никто не следит за ситуацией, не проводит исследований и не бьет в колокол. Более того, значительная часть нашего общества ничего и не хочет об этом знать. Люди считают проблему глобально потепления надуманной, что тут говорить еще?

Еще одна проблема, которая напрямую вытекает из первой, это отсутствие какой-либо нормативной законодательной базы, которая ограничивает ввоз и эксплуатацию в нашей стране старых автомобилей. Представьте себе, что в Молдове нет никаких норм "ЕВРО", которые определяют предельные концентрации ядовитых веществ в выхлопе. Хотя, например, в России и на Украине (молчу уже про Западную Европу) уже больше четырех лет действуют нормы "ЕВРО-5". Молдова в этом вопросе живет по закону, датированному 1997 годом.

- А что дают эти нормы выбросов? Зачем нам вводить "ЕВРО-5", "ЕВРО-6"?

— Да, нам бы хотя бы "ЕВРО-2" ввести! Этот норматив, принятый Евросоюзом еще в 1996 году, ограничивал выбросы окиси углерода до уровня 2,2 грамма на 1 километр. Оксиды азота на тот момент еще не фиксировались. Для сравнения, последний стандарт "ЕВРО-6" ставит более жесткие планки: окиси углерода — не более 1 грамма на 1 км, оксиды азота — не более 0,06 грамм на 1 км. Этим ограничениям должны соответствовать автопроизводители, если они хотят завозить свои машины в страны, где приняты стандарты "ЕВРО".

© Sputnik/ Сергей Субботин ВОЗ: три миллиона смертей в год связаны с загрязнением воздуха

Чтобы вы понимали разницу: не так давно были проведены замеры норм выбросов из выхлопной трубы классической "девятки" — ВАЗ 2109. Если катализатор не исправен либо вовсе отсутствует, то серийная машина выбрасывает в атмосферу 5,83 грамма окиси углерода и более 2 грамм оксидов азота. Более чем в 5 раз больше, чем надо!

- Получается, что человеку могут запретить пользоваться своей машиной, если она выбрасывает вредных веществ больше, чем надо?

— Совсем нет. Нормы "ЕВРО" касаются только первичного импорта автомобилей, без них нельзя пересечь границу. Что касается машин, уже находящихся на территории страны, то здесь ее экологическое состояние регламентируется исключительно на основании ежегодного техосмотра. С этим в Молдове тоже пока не все в порядке.

- Считаете, что техосмотр — это такая проблема?

— Технический осмотр — это проблема, потому что пройти его в нашей стране — никакая не проблема. Даже для очень старых и ужасно чадящих машин.

Как всегда, вместо контролирующего органа создана коррупционная схема. Вас могут отправить домой (читай — за деньгами), если у вас плохо работает ручник или нет огнетушителя. Но как инструмент в борьбе за чистый воздух — техосмотр на данный момент абсолютно бесполезен.

- Что на ваш взгляд надо сделать, чтобы исправить такую ситуацию?

— Когда мы создавали проект "ECOMOBIL.MD", мы не собирались ограничиваться только рассказами об электромобилях, гибридах или о новых технологиях в автомобилестроении.

Первое, что мы планируем сделать — это проводить на постоянной основе собственный мониторинг уровня загрязнений воздуха на дорогах Кишинева. Какие улицы — самые загрязненные? Зависит ли концентрация выхлопов от интенсивности трафика? Следующий шаг — разработка подробной стратегии по развитию экологического транспорта в Молдове. Это дело новое, но начинать его надо уже сегодня. Иначе о здоровых детях мы сможем только мечтать.

Читайте в одном из ближайших материалов: "Анализ объема выбросов вредных веществ в атмосферу в 2012-2017 г.г. Молдова на грани экологической катастрофы".