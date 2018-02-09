Президент Молдовы поможет многодетной семье, о которой писал Sputnik

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной Додон принял решение оказать помощь семье Урсу из села Ермоклия Штефан-Водского района, о проблемах которой ранее писал Sputnik. Отец семейства Вячеслав Урсу пытается рассчитаться с долгами перед банком, которые достигают 100 тысяч леев. Ранее мужчина взял кредит под возведение теплицы в огороде. Мелкий бизнес по выращиванию ранних овощей стал для семьи из 15-ти детей единственным источником дохода. Однако после апрельских снегопадов тепличная пленка не выдержала нагрузки и разорвалась под тяжестью мокрого снега.

"Вместе с супругой приняли решение оказать помощь семье Урсу из села Ермоклия Штефан-Водского района. Семья, в которой воспитываются 15 детей (11 мальчиков и 4 девочки), живет в очень маленьком сельском домике", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил президент, источником доходов для многодетной семьи были овощные теплицы, для строительства которых отец Вячеслав Урсу взял кредиты на сумму около 100 тысяч леев. Однако прошлогодние апрельские снегопады свели на нет все труды семейства и ее надежды на получение средств на существование. По словам Додона, также прошлогодняя стихия нанесла серьезный ущерб дому: крыша обвалилась, а потолок и одна из стен грозят упасть в любой момент.

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"Сотрудники благотворительного фонда "Din Suflet" посетили семью Урсу, чтобы ознакомиться с ситуацией. В кратчайшие сроки будет найдено решение для оказания помощи этой многодетной семье, которая прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить детям достойную жизнь", — отметил Додон.

© Sputnik/ Виталий Аньков Каково живется многодетным матерям в Молдове

Помочь многодетной семье из Молдовы можно, позвонив Вячеславу Урсу по телефону 078000673, или отправив пожертвование в евро на реквизиты:

Corresp.bank: Bayerische Landesbank, Muenchen, Germania

SWIFT: BYLADEMMXXX

Beneficiary bank: BC "Moldindconbank" S.A.,

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Veaceslav Ursu

Beneficiary IBAN: MD94ML000002259A44114341

или в долларах:

Corresp.bank: Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, Romania

SWIFT: BTRLRO22XXX

Beneficiary bank: BC "Moldindconbank" S.A.,

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Veaceslav Ursu

Beneficiary IBAN: MD67ML000002259A44114342

или в леях:

Denumirea: Ursu Veaceslav

Codul Fiscal: 2001034003852

BC "Victoriabank" SA Filiala Nr.5 or. Căușeni

Codul băncii: VICBMD2X807

Codul IBAN: MD25VI225911510221130123