22:10 09 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв0°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы поможет многодетной семье, о которой писал Sputnik

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
11810

Молдавской лидер намерен помочь многодетной семье, оказавшейся на грани выживания, о которой ранее писал Sputnik

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной Додон принял решение оказать помощь семье Урсу из села Ермоклия Штефан-Водского района, о проблемах которой ранее писал Sputnik. Отец семейства Вячеслав Урсу пытается рассчитаться с долгами перед банком, которые достигают 100 тысяч леев. Ранее мужчина взял кредит под возведение теплицы в огороде. Мелкий бизнес по выращиванию ранних овощей стал для семьи из 15-ти детей единственным источником дохода. Однако после апрельских снегопадов тепличная пленка не выдержала нагрузки и разорвалась под тяжестью мокрого снега.

"Вместе с супругой приняли решение оказать помощь семье Урсу из села Ермоклия Штефан-Водского района. Семья, в которой воспитываются 15 детей (11 мальчиков и 4 девочки), живет в очень маленьком сельском домике", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил президент, источником доходов для многодетной семьи были овощные теплицы, для строительства которых отец Вячеслав Урсу взял кредиты на сумму около 100 тысяч леев. Однако прошлогодние апрельские снегопады свели на нет все труды семейства и ее надежды на получение средств на существование. По словам Додона, также прошлогодняя стихия нанесла серьезный ущерб дому: крыша обвалилась, а потолок и одна из стен грозят упасть в любой момент.

О суровом молдавском детстве: мизерное пособие и "золотой" садик>>>

"Сотрудники благотворительного фонда "Din Suflet" посетили семью Урсу, чтобы ознакомиться с ситуацией. В кратчайшие сроки будет найдено решение для оказания помощи этой многодетной семье, которая прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить детям достойную жизнь", — отметил Додон.

Мать и малыш. Сюжетное фото
© Sputnik/ Виталий Аньков
Каково живется многодетным матерям в Молдове

Помочь многодетной семье из Молдовы можно, позвонив Вячеславу Урсу по телефону 078000673, или отправив пожертвование в евро на реквизиты:

Corresp.bank: Bayerische Landesbank, Muenchen, Germania

SWIFT: BYLADEMMXXX

Beneficiary bank: BC "Moldindconbank" S.A.,

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Veaceslav Ursu

Beneficiary IBAN: MD94ML000002259A44114341

или в долларах:

Corresp.bank: Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, Romania

SWIFT: BTRLRO22XXX

Beneficiary bank: BC "Moldindconbank" S.A.,

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Veaceslav Ursu

Beneficiary IBAN: MD67ML000002259A44114342

или в леях:

Denumirea: Ursu Veaceslav

Codul Fiscal: 2001034003852

BC "Victoriabank" SA Filiala Nr.5 or. Căușeni

Codul băncii: VICBMD2X807

Codul IBAN: MD25VI225911510221130123

Теги:
многодетная семья, апрельский снегопад, президент, Игорь и Галина Додон, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Родина ждет

    Стало известно, сколько граждан Грузия вернула из стран Евросоюза после того, как между республикой и ЕС начал действовать безвизовый режим.

  • Цабал под огнем: как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов
    Боги войны

    На полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров - уже есть явный лидер.

  • Министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров во время пресс-конференции в Баку
    Тема для разговора

    Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.

  • Арестованный. Архивное фото.
    Век воли не видать!

    Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский визит

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Автомобиль Ferrari 166MM Spider 1953 года на выставке Retromobile 2018 в Париже
Салон антикварных автомобилей Retromobile 2018 в Париже
Секс-робота, ведущего светские беседы, создали в Китае
В Китае создали секс-робота, ведущего светские беседы
Витамин С
Витамин С в продуктах - польза и влияние на организм

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться