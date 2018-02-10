Архетип подвига: майор Филиппов и солдат ВОВ Соловьев

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В России простились с гвардии майором Романом Филипповым, погибшим при выполнении боевого задания в Сирии.

© Sputnik/ Grigoryi Zelma Александр Дука – герой Сталинграда и возможный потомок господаря Молдовы

В последней схватке с превосходящим противником Филиппов сначала вел огонь из пистолета, а затем взорвал себя ручной гранатой, не желая сдаваться в плен. Посмертно майор Филиппов был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Об этом писали и, как многие уверены, будут писать и в будущем.

А вот один из лидеров молдавского поискового движения Алексей Петрович в связи с этим тронувшим души десятков тысяч людей по всему миру трагическим событием вспомнил о другом акте героизма, произошедшем на земле Молдовы в годы Великой Отечественной войны — в 1944 году.

"Весной 2014 года в ходе поисковых работ был найден орден Красной Звезды. По номеру на реверсе удалось узнать имя его кавалера. Им оказался гвардии младший лейтенант, командир пулеметного взвода 74-й гвардейской стрелковой дивизии Николай Соловьев. В архиве сохранилось описание его последнего боя", — рассказал Петрович.

Вот эти сведения:

"В ночь на 11 мая 1944 года в бою за село Дороцкое тов. Соловьев проявил исключительное мужество, храбрость и отвагу. Огнем своих пулеметов он обеспечил продвижение пехоты до окраины села и прикрытие правого фланга. Во время боя были израсходованы все патроны. Враг беспрестанно переходил в контратаки. Одурманенные спиртными напитками, немцы шли во весь рост. Тов. Соловьев взял резервный пулемет, и, установив его на бруствере вражеской траншеи, в упор расстреливал немецких гадов. Противник находился уже в 10-15 метрах от его пулемета, но Соловьев не испугался, его мыслью было как можно больше уничтожить немцев. Кончились патроны и в последнем резервном пулемете. Тогда тов. Соловьев, схватив винтовку за ствол руками, размахивая вокруг себя ложей, встал во весь рост, и, крикнув "Смерть гадам!", бросился в рукопашный бой. В упор простреленный очередью вражеского автоматчика, тов. Соловьев пал смертью храбрых".

"Двадцатилетний лейтенант Коля Соловьев навсегда остался лежать в молдавской земле. А его орден вернется на Родину, спустя 70 лет после гибели", — подытожил Петрович.