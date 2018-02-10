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Празднование Дня святого Валентина

Какой подарок выбрать своей половинке на День всех влюбленных

© Sputnik/ Евгения Новоженина
Общество
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Выбор подарка своей второй половинке – непростая задача, потому что его/ее хочется не просто удивить, а поразить 14 февраля, поэтому предлагаем вам подборку подарков, которые точно запомнятся

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Во многих странах мира 14 февраля отмечают День Святого Валентина – День всех влюбленных. В этот праздник принято готовить романтические сюрпризы своей половинке. Но выбрать подарок, чтобы он соответствовал всем критериям, не так просто. Предлагаем вам несколько вариантов, которые заставят вашу пару улыбнуться и понять, что вы действительно влюблены. 

Влюбленные
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Дарите женщинам цветы!

Эта строчка из песни Народного артиста Молдовы Иона Суручану – хороший совет для сильной половины человечества. Любой женщине будет приятно получить от любимого букет цветов. Только к выбору такого подарка стоит подойти со всей ответственностью и не откладывать вопрос покупки цветов на потом, так как многие мужчины выбирают именно такой сюрприз и все цветочные магазины будут переполнены, да и ассортимент останется не тот. Поэтому – заранее вспомните, какие цветы любимые у вашей девушки, поинтересуйтесь в торговых точках об их наличии, а когда определитесь, сделайте заказ заранее. Тогда вам достанется свежий, красивый букет, который обязательно придется по нраву возлюбленной. 

Сладкий сюрприз

Такой подарок подойдет и мужчине, и женщине, если она, конечно, не придерживается строгой диеты. В таком случае конфеты или шоколад могут ее обидеть. А вот среди мужчин – много сладкоежек, поэтому торт, приготовленный собственными руками, станет приятным дополнением вечера вдвоем и покажет вашему мужчине, что вы – хорошая хозяйка. Кроме того, можно испечь печенье, пирог или любое другое блюдо, придав ему форму сердца, которое, естественно, принадлежит только любимому.

Дорогому человеку – дорогой подарок

С уверенностью можно сказать, что никто не сможет пройти мимо красивого браслета или цепочки – ни девушка, ни парень. Поэтому ювелирные изделия – отличный вариант для тех, кто располагает достаточной суммой. Если вы сами не знаете, на чем остановиться, то продавец обязательно поможет вам сделать правильный выбор. 

Любовь
© Fotolia/ Nd3000
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Конечно, никто не отказался бы и от новенького авто, но такой подарок может позволить себе далеко не каждый, а вот купить билеты на двоих, бросить все и улететь на несколько дней в жаркие страны, город любви Париж или покататься на лыжах – вполне доступный вариант. Такой сюрприз, безусловно, стоит делать, тщательно все проанализировав. Кроме того, о поиске билетов нужно позаботиться заранее. 

Век цифровых технологий

Сейчас в мире появляется все больше новых гаджетов. Они буквально завоевывают планету, потому что позволяют решать практически любые вопросы быстро и точно. Планшет, смартфон, ридер, ноутбук – уже стали неотъемлемой частью современного общества. Поэтому такой подарок точно придется по душе, как девушке, так и парню. При этом, можно выбрать для этих вещей оригинальный аксессуар или даже изготовить его на заказ, чтобы подарок стал уникальным. Благо, сегодня подобных сервисов достаточно.

Вечер на двоих

Конечно, в День всех влюбленных, хочется все делать вместе, чтобы провести вдвоем как можно больше времени. Поэтому отличный вариант – купить два билета на спектакль или концерт. В Кишиневе 14 февраля пройдет много событий. 

Празднование Дня святого Валентина
© Sputnik/ Vitalii Ankov
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В Национальном дворце в 19.00 состоится концерт румынского исполнителя Smiley "Confesiune" (Исповедь). Во Дворце республики в рамках мероприятия "The Ball of Love", которое начнется в это же, выступит российский певец Алексей Чумаков. А в Национальной филармонии известный театр "Макси шоу" покажет комедийный спектакль "Ромео и Джульетта".

В Органном зале в 18.00 начнется "Вечер Брасс Ансамблей".

В театре А.Чехова в 18.30 представят спектакль "Примадонны, или в театре только девушки". В театре М.Еминеску в 18.00 состоится спектакль "У Вас есть что декларировать?". 

Если не хочется ходить в театр, можно пойти в кино. Но картину нужно выбирать, исходя из предпочтений вашей половинки.

Еще один вариант – ужин на двоих в ресторане. Тут следует обращать внимание на то, какой кухне вы отдаете предпочтение, какой интерьер вам больше по душе и какую музыку вы любите, так как в праздник многие заведения приглашают выступающих. 

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Есть своя программа и в столичных клубах. В Backstage Music Hall в 22.00 споют "NIKORASON'G". Кстати, на это мероприятие вход свободный. В клубе COCOS Privé в этот день выступит российский исполнитель T-Kilah. Начало в 21.00.

Кроме того, можно приобрести билеты на мероприятия, которые пройдут не 14 февраля, а в другой день.

Например, 20 февраля в Национальном дворце выступит Павел Воля, а 24-го — Вали Богян. А 18 февраля в Театре оперы и балета имени Марии Биешу пройдет опера "Богема".

За пределами столицы тоже отпразднуют День всех влюбленных. В Оргееве местная примэрия подготовила свой сюрприз. В этом году влюбленные встретятся на улице Василе Маху, в Сквере Европы. С 18-00 всех ожидает концерт Тани Черга, Ионела Истрати, Капюшона и Мани. Кульминацией праздника станет дискотека под ритмы DJ Slavic. Гости праздника смогут принять участие в конкурсе караоке, а победителям вручат призы.

Интересные факты о празднике

В разных странах есть своя традиция на праздник влюбленных. В Японии девушкам принято дарять шоколад. Дело в том, что мужчины страны восходящего солнца, как правило, не любят сладкое. И это лакомство считается сугубо женским пристрастием. 

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В Англии в этот день гадают. Незамужние девушки утром 14 февраля выходят на улицу и высматривают птиц. Если на пути им повстречается малиновка – это значит, что будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол, наоборот, предвещает супруга богача. 

В США влюбленным дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета. В Штатах уверены, что цветы и сладости – символы любви и чистоты. 

Во Франции мужчины на каждый День святого Валентина преподносят своим любимым ювелирные украшения. В Дании — посылают друг другу засушенные белые цветы, а в Испании с почтовым голубем отправляют друг другу любовные послания. 

В Исландии 14 февраля разжигают костры во имя сына бога Одина. В этой стране пламя символизирует страсть.

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Теги:
интересные факты, подарок, спектакли, концерты, выбор, День Святого Валентина, Молдова
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