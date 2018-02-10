Погода в Молдове: точный прогноз на 11 и 12 февраля

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в выходные в республике ожидается одинаковая плюсовая температура днем и минусовая – в ночные часы.

Так, на севере ночью будет —2, —5 градусов, в центре – от —1 до —4, а на юге – от 0 до —3. Днем в различных районах столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Осадков в субботу не будет, наоборот, даже выглянет солнце. А вот в воскресенье синоптики обещают небольшой снег.

Атмосферное давление будет нормальным. 10 февраля ожидается северо-западный ветер, а 11 февраля он будет дуть только с севера. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду.

В начале следующей недели температура останется примерно такой же. Лишь во вторник и среду она снизится на 2-3 градуса. Слабые осадки в виде снега по всей стране пройдут в понедельник.

Следующие два дня будут несколько холоднее, но без осадков. Ночью ожидается —1, —7, а днем – от —3 до +3 градусов по Цельсию.

В православии отмечается Ефремов день, который в народе также называют Днем домового. Считалось, что он очень любит пошутить, и иногда эти шутки не бывают добрыми. Именно по этой причине 10 февраля старались всячески задобрить домового – кормили его свежей сладкой кашей, оставляя ее на ночь в погребе.

Также 10 февраля в православной церкви отмечается день памяти Ефрема Сирина, известного как проповедник и богослов. Впоследствии он был причислен к лику святых. В народе день 10 февраля называли "кудесами", поскольку верили, что в это день происходит много чудес.

В старину считалось, если 10 февраля будет ветреная погода, лето ожидает дождливое и холодное. Если в этот день приключилась беда, или заболел человек, говорили, что домовой проказничает. Ежели лес становился черным, полагали, что следует ждать оттепели. Рыбаки ходили 10 февраля на рыбалку, так как считалось, что в этот день клев отменный.

А еще человеку, родившемуся 10 февраля, пророчили счастье.