В Центре Кишинева частично остановлено движение транспорта

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В субботу остановлено движение транспорта на улице Сфынтул Георге между улицами Александру Хыждеу и Александру чел Буна. Об этом сообщили в примэрии Кишинева.
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Ограничение действует до 16.00 и связано с проведение работ по обрезке деревьев. В местной администрации подчеркнули, что соответствующая муниципальная служба будет "чистить" только старые деревья и обрезать засохшие ветки, которые представляют опасность для людей.
Такие работы будут проводиться до апреля. Планируется вместо этих деревьев высадить новые.