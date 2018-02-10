В Центре Кишинева частично остановлено движение транспорта

На одной из столичных улиц 10 февраля проводятся работы, из-за которых транспорту запрещено по ней передвигаться

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В субботу остановлено движение транспорта на улице Сфынтул Георге между улицами Александру Хыждеу и Александру чел Буна. Об этом сообщили в примэрии Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев – экологи заволновались

Разговор на повышенных тонах: спор между чиновниками мэрии Кишинева>>>

Ограничение действует до 16.00 и связано с проведение работ по обрезке деревьев. В местной администрации подчеркнули, что соответствующая муниципальная служба будет "чистить" только старые деревья и обрезать засохшие ветки, которые представляют опасность для людей.

Такие работы будут проводиться до апреля. Планируется вместо этих деревьев высадить новые.

Когда кишиневцы получат компенсации за отопление>>>