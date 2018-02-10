На каких дорогах Молдовы водителей ждут трудности при передвижении

В Госадминистрации автомобильных дорог рассказали, где из-за погоды в стране можно столкнуться с проблемами на дорогах

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Из-за минусовой температуры воздуха и снега, шедшего ночью в северных районах Молдовы, на некоторых национальных трассах в настоящее время водителям следует быть предельно внимательными.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Авария в Кишиневе: автомобиль сбил светофор

По данным Госадминистрации автомобильных дорог, за сутки рабочие рассыпали на дорогах страны свыше полутора тысяч тонн противогололедного материала. В итоге все трассы пригодны для движения транспорта, однако на некоторых из них есть скользкие участки.

Больше всего спецтехники (по 6 единиц) использовали на трассах Крива-Кишинев-Гура Быкулуй и Кишинев-Унгены-Скуляны-граница с Румынией. По 5 единиц техники вышли на борьбу с гололедицей и снегом на трассах Кишинев-Оргеев-Бельцы и Сэрэтений Векь-Сорока-Оргеев, а по 4 работали на трассах Леушены-Кишинев-Дубоссары и Бельцы-Фалешты-Скуляны.

Также внимательными водителям советуют быть на трассах Единцы-Дондюшаны и Оргеев-Резина.