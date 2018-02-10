По Молдове проехала военная техника: куда она направлялась

Военную технику ночью видели рядом с Кишиневом – в Минобороны рассказали, в чем дело

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Контингент военных Национальной армии Молдовы отправился на международные учения в Румынию. Именно поэтому по трассе Кишинев-Кагул-Джурджулешты 10 февраля ехала военная техника. Об этом в субботу сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь министерства обороны страны Алла Диакону.

"Военные выехали сегодня рано утром из Кишинева в сторону Кагула, а затем через порт Джурджулешты поедут в Румынию", — сказала собеседница.

© Sputnik/ Rodion Proca Молдова и Румыния оценивают возможность создания совместного батальона

Речь идет об учениях "Platinum Eagle 18.1", которые пройдут с 11 по 17 февраля в центре подготовки Бабадаг в Румынии. На них отправились 60 военных Молдовы из мотопехотного батальона "Дачия" (Кагул) и миротворческого батальона №22 (Кишинев), а также 12 единиц военной техники типа "HMMWV" (внедорожники-вездеходы).

По сценарию, молдавские военные будут участниками международной миссии под руководством коллег из США, проведут боевую стрельбу с помощью имеющегося в распоряжении вооружения, а также будут участвовать в контролирующих действиях и командовании на уровне подразделения", — сообщили в Минобороны.

В учениях "Platinum Eagle 18.1" также принимают участие военные из Украины, США, Грузии, Румынии и Болгарии.

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В ходе визита в Молдову 5 февраля руководителя Минобороны Румынии Михая Фифора глава оборонного ведомства Молдовы Еуджен Стурза обсудил с ним двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций. В частности, Стурза сообщил, что Молдову пригласили в 2018 году принять участие в учениях "GSet", "Platinum Eagle", "Scutul de foc" и других. Также, по его словам, стороны обсуждали вопросы сотрудничества в сфере обучения военных и рассматривают возможность создания совместного батальона.