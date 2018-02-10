Важно знать: авиаперевозчик ужесточает контроль за провозом ручной клади

"Аэрофлот" будет более внимательно следить за соблюдением правил контроля за провозом ручной клади: что надо знать путешественникам из Молдовы?

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. С 15 февраля компания "Аэрофлот" ужесточает контроль за провозом ручной клади в аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте авиакомпании.

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Уточняется, что пассажир при прохождении регистрации должен предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза.

Так, при выходе на посадку работники компании проверят ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу и количеству.

"Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, пассажир должен будет сдать ее в багаж. Если таким образом бесплатная норма окажется превышена, придется совершить доплату", — сказано в сообщении.

Если пассажир откажется, то авиакомпания может отказаться его перевозить.

К таким мерам авиаперевозчик решил прибегнуть после участившихся случаев жалоб пассажиров на нехватку мест для размещения ручной клади, что "негативно влияет на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов".

"Аэрофлот" выполняет рейс из Москвы в Кишинев и в обратном направлении.