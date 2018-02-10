Интересные факты о погоде в Молдове в феврале: то, о чем вы не знали

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Оказывается, февраль, — не самый холодный месяц в году в нашей стране. Об этом свидетельствуют данные, которые в течение многих лет собирали молдавские метеорологи.

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По информации Госгидрометеослужбы, среднемесячная температура воздуха по сравнению с январем в феврале выше на 1-1,5 градуса по Цельсию. В среднем же февральские показатели варьируют от —1 до —3 градусов.

Но так было далеко не всегда. Самый холодный февраль пережили в 1929 году. Тогда среднемесячная температура на территории нашей страны была от —12,2 до —13,7 градуса. Самым теплым оказался последний месяц зим 2002 и 2016 годов. Тогда средний показатель был на уровне +3,5, +5,5 градуса.

В целом февральский перепад температур составляет около 40 градусов. Если в 1954 и 2012 годах приборы зафиксировали среднесуточные показатели в —21, —26 градусов, то в 1990 и 2016 годах было уже +10, +14 градусов.

Рекордный минимум метеорологи зарегистрировали в Бельцах 20 февраля 1954 года. Тогда столбик термометра показал —32,1 градуса. Максимально тепло было 26 февраля 1990 года в Тирасполе — +23,3 градуса.

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В последнее время чаще всего днем в феврале температура воздуха не опускается ниже —10 градусов. До —15-ти бывает обычно всего 2-3 дня, еще холоднее – лишь однажды в месяц.

Осадки в феврале идут обычно от 10 дней до двух недель, а снежный покров бывает высотой в 3-11 сантиметров. Рекорд зарегистрировали 28 февраля 1973 года в Бричанах. Тогда сугробы достигали 71 сантиметра в высоту.

В феврале возможны туманы (в среднем по территории 2-7 дней), гололедно-изморозевые отложения (2-6 дней), гололедица (около 10 дней) и метели (1-2 дня).

Сильные снегопады в последний месяц зимы в Молдове происходят примерно раз в 5 лет, а метели – раз в 10 лет.