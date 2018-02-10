Когда традициям нет места, или почему в Молдове играют меньше свадеб

Парадокс или закономерность: в Молдове, известной пышными, веселыми и, конечно, дорогими свадьбами, регистрируется все меньше бракосочетаний – что говорят специалисты

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik, Елена Комолова. В Молдове наблюдается неутешительная тенденция — в стране, которая славится своими пышными свадьбами, с каждым годом регистрируется все меньше бракосочетаний. Это подтверждают данные статистики за последние несколько лет. Так, больше всего свадеб было сыграно в 2007 году — свыше 29 тысяч, а меньше всего — в 2016-ом (всего около 22 тысяч).

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Согласно той же статистике, за январь-сентябрь 2017 года зарегистрировано более 16 тысяч образовавшихся семей, что не дотягивает до показателей за аналогичный период предыдущего года. Численность населения в республике сокращается. Это подтверждают и результаты последней переписи. Молодежи в стране становится меньше — кто на заработках, кто на учебе, кто и вовсе остался на ПМЖ за границей. Специалисты бьют тревогу — демографические проблемы достаточно угрожающе будут стоять в будущем. В чем причины низкой активности граждан Молдовы в создании новых семей, и почему в стране все реже официально регистрируются браки, в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала психолог Елена Ковалева.

Когда традиции обходятся слишком дорого

Молдавская свадьба большая, веселая, дорогая и, конечно, "лучше, чем у соседа". Для организации праздника некоторые даже берут кредит в банке, потому что боятся ударить в грязь лицом.

"Что касается наших традиций, то бракосочетание в Молдове — это действительно большой праздник, доказательство состоятельности. На молдавских свадьбах, как правило, гуляет более ста человек", — сказала собеседница.

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Эксперт отметила, что нестабильная ситуация и проблемы экономического характера у большинства населения страны ставят под вопрос организацию такого праздника, на который в Молдове в принципе ориентированы.

Демографические угрозы

По мнению психолога, демографические проблемы достаточно угрожающе будут стоять в будущем.

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"То, что даже сейчас происходит, когда часть населения вынуждена уезжать, чтобы обеспечивать свою семью, неполноценное воспитание, переживания самих детей, зацикленность на вопросах собственной безопасности — все это будет только усугублять демографическую проблему", — подчеркнула Ковалева.

Она отметила, что "ребенок, который не получил образца благополучного и бесконфликтного поведения в семье вряд ли будет стремиться к созданию своей семьи, так как вся энергия будет направлена на самосохранение и самозащиту".

"Поэтому нужны социальные программы по поддержке молодой семьи, какие-то экономические, юридические преференции для молодежи, которые бы возводили семью в ранг самой высокой ценности. К сожалению, нестабильность в нашем обществе, по моему мнению, не дает понять, что это в скором времени появится", — заявила эксперт.

Она отметила, что тенденция спада числа бракосочетаний связана с различными аспектами не только экономическими и социальными, но даже социально-политическими, и, конечно, психологическими.

Жить в одиночку проще, как глобальная мировоззренческая проблема

По мнению собеседницы, "снижение числа бракосочетаний связано и с тем, что люди в большей степени сейчас меняют определенно-ценностные ориентации".

Она напомнила, что раньше создавались все условия и оказывалась поддержка, чтобы сохранить и каким-то образом укрепить семью на уровне общественного мнения, институтов власти — профсоюзов, партийных организаций. Как считает эксперт, в настоящее время эта ценность может и декларируется, но на самом деле все понимают, что она не является общественно-значимой.

"Сейчас в большей степени ценностью становится самоактуализация человека, то есть принцип — удовольствие для самого себя. Семья — это всегда некоторая общественная обязанность и ответственность перед другим человеком", — отметила Ковалева.

По ее словам, для человека, ослабленного экономическими проблемами, экологией, конкурентной борьбой и другими сложными жизненными ситуациями, забота о другом становится достаточно большой нагрузкой. Как считает эксперт, "если наблюдается снижение числа бракосочетаний, то можно увидеть, куда склоняется чаша весов — человеку своя рубашка ближе к телу, как говорится, то есть он думает в первую очередь о себе".

"Была такая песня: "Прежде думай о Родине, чем о себе", то есть думай о каких-то общественных ценностях, а потом о собственных. Сейчас же все поменялось — думаем о себе, а потом только за счет общественных ценностей пытаемся даже решить свои собственные потребности. Эта мировоззренческая проблема достаточно глобальна", — сказала Ковалева.

Эксперт считает, что "сама неустойчивость обстановки общественной жизни подразумевает то, что человеку легче выживать одному в этой нестабильности социальной, политической и так далее".

Жить сиюминутными желаниями

Как отметила психолог, когда люди собираются создавать семью, думают о детях, то планируют это на долгие годы. "Сейчас же человек живет сиюминутным желаниями. Жить здесь и сейчас — и это тоже не сподвигает на долгосрочные планы", — считает эксперт.

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Кроме того, добавила собеседница, сейчас достаточно распространены и гомосексуальные представления о возможностях реализации своих потребностей.

"Так как оно не очень одобряется в обществе, разве что только на Западе это принято и то, только в некоторых странах разрешены гомосексуальные браки, то здесь человек входит в противоречие с тем, что он хочет, и с тем, что считается хорошим в обществе. Поэтому он выбирает собственную свободу, чем входить во внутреннее противоречие и заводить семью для общественного мнения", — сказала эксперт.

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Как считает Ковалева, общественное мнение все меньше представляет авторитет для человека. И поэтому, пояснила психолог, преобладают те самые простые реакции, то есть эгоизм, и отсутствие определенных навыков, коммуникаций, которые подразумевают понимание других людей, желание совместно сотрудничать. "Это определенным образом влияет на то, что человек просто замыкается в себе, функционирует как единица в обществе", — отметила специалист.