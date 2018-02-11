Реставрация или разрушение: что станет со знаменитым домом в Кишиневе

В центре Кишинева восстанавливают историческое здание. Как проходят строительные работы и что станет со старинным особняком

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Прогуливаясь по улицам исторического центра Кишинева можно увидеть много старинных зданий, отличающихся необыкновенной красотой. Но, к сожалению, огромное количество этих домов находятся в плачевном состоянии, год от года они ветшают все сильней.

Разрушался несколько лет

До большей части этих зданий никому нет дела, несмотря на то, что они внесены в так называемый "Реестр исторических памятников местного значения" и якобы охраняются государством. Одним из таких забытых памятников много лет было заброшенное красивейшее здание по улице Букурешть 62, на пересечении с улицей Влайку Пыркэлаб. Построен этот дом был для семьи Рышкану-Дерожинских. Позже там располагалось общество "Знания".

Живу я в этом же районе и несколько лет прохожу мимо этого дома. К слову, помню я его только с проросшими сквозь окна и этажи деревьями.

А также огражденным деревянным забором, который простоял там столько времени, что сам начал разваливаться. Затем несчастное деревянное ограждение поменяли на железное и через время, к моей радости и удивлению, там начались строительные работы. Длятся они уже несколько лет. В последний год там проводится более активная стройка.

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Реставрация или разрушение памятника?

Связавшись с муниципальным советником Ионом Штефэницэ, можно узнать, как проходит реставрация здания и что увидят кишиневцы по ее окончанию.

"Проект по этому памятнику архитектуры утвердили еще в 2013 году, его готовил архитектор Волимбовский. В мае 2014 начались работы, потом они остановились примерно на полтора года. В прошлом году строительство возобновили", — заявил Штефэницэ.

Согласно проекту, фасад здания будет сохранен, а во дворе будет разбит небольшой сквер, планируются и парковочные места.

Очень радует, что за реставрацию этого некогда прекрасного дома наконец-то взялись, но процесс его восстановления пока настораживает.

Во время постройки снесли почти все, остались лишь две стены, те, что выходят на улицу Букурешть и Пыркэлаб. О восстановлении дизайна внутри здания уже нет и речи, все снесено.

"Первоначальный дизайн здания утерян еще во время Великой Отечественной войны. Уже после архитектор Войцеховский обустроил помещения под нужды общества "Знания". По проекту 2013 года, внутри будут различные бюро и офисы. Во дворе особняка появится новое строение", — рассказал собеседник.

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© Photo: Сергей Цуркану Дом Рышкану-Дерожинских, июль 2017

Реставрацию этого особняка прокомментировал и краевед Юрий Швец.

"Идеальным исходом ремонтных работ должно было быть возвращение усадьбы к исходному виду. Сейчас там проводятся не ремонтные работы, а строительство нового высотного здания. От старой усадьбы останется название и немного фасада. Лучше ли это, чем опасные руины, которые годами портят вид Кишинёва — мне судить трудно. У города денег на настоящую реставрацию нет, и как привлекать средства для таких мероприятий — у нас пока ещё не придумали. Но как по мне — лучше было бы, если хотя бы ограничили высоту будущего здания", — считает Швец.

Собеседник отметил, что реставрация проходит по образцу восстановления дома Крупенского на улице Колумна.

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На его месте многоэтажная гостиница со стилизованным под старину фасадом, напоминающим первоначальный вид особняка. В случае с усадьбой Рышкану-Дерожинских, Швец еще год назад писал о том, что во время строительных работ были снесены старинные ворота во двор.

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Нам же пока остается ждать, что мы увидим в центре города. Кишинев избавится от рассыпающегося здания, вместо него будет новое и ухоженное, но будет ли оно все тем же памятником архитектуры с исторической ценностью, вот в чем вопрос.

Краткая историческая справка

Этот монументальный особняк насчитывает уже порядка ста пятидесяти лет. Построен он был в 70-х годах XIX века по проекту Александра Бернардацци. Принадлежала усадьба Екатерине Рышкану-Дерожинской. Согласно сохранившему описанию особняка, он имел два этажа, подвал и мансарду. На одном этаже было шесть комнат, в некоторых из них жили слуги. В подвале находилась кухня, столовая и пекарня. Имелся и загон для экипажей, конюшни для лошадей, склады и другое.

В советское время, в 50-е годы к зданию пристроили помещение с амфитеатром, где проводили заседания Верховного Совета МССР. Пристройка была создана с сохранением стилистики всего дома. Позже в этом здании находилось центральное правление общества "Знания".