20:38 11 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Дом Рышкану-Дерожинских, Кишинев

Реставрация или разрушение: что станет со знаменитым домом в Кишиневе

© Sputnik/ Iulia Lipovaia
Общество
Получить короткую ссылку
31510

В центре Кишинева восстанавливают историческое здание. Как проходят строительные работы и что станет со старинным особняком

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Прогуливаясь по улицам исторического центра Кишинева можно увидеть много старинных зданий, отличающихся необыкновенной красотой. Но, к сожалению, огромное количество этих домов находятся в плачевном состоянии, год от года они ветшают все сильней.

Разрушался несколько лет

До большей части этих зданий никому нет дела, несмотря на то, что они внесены в так называемый "Реестр исторических памятников местного значения" и якобы охраняются государством. Одним из таких забытых памятников много лет было заброшенное красивейшее здание по улице Букурешть 62, на пересечении с улицей Влайку Пыркэлаб. Построен этот дом был для семьи Рышкану-Дерожинских. Позже там располагалось общество "Знания".

Живу я в этом же районе и несколько лет прохожу мимо этого дома. К слову, помню я его только с проросшими сквозь окна и этажи деревьями.

А также огражденным деревянным забором, который простоял там столько времени, что сам начал разваливаться. Затем несчастное деревянное ограждение поменяли на железное и через время, к моей радости и удивлению, там начались строительные работы. Длятся они уже несколько лет. В последний год там проводится более активная стройка. 

Въезд в Кишинев
© Sputnik/ Владимир Родионов
Сколько процентов истории разрушено в Кишиневе

Реставрация или разрушение памятника?

Связавшись с муниципальным советником Ионом Штефэницэ, можно узнать, как проходит реставрация здания и что увидят кишиневцы по ее окончанию.

"Проект по этому памятнику архитектуры утвердили еще в 2013 году, его готовил архитектор Волимбовский. В мае 2014 начались работы, потом они остановились примерно на полтора года. В прошлом году строительство возобновили", — заявил Штефэницэ.

Согласно проекту, фасад здания будет сохранен, а во дворе будет разбит небольшой сквер, планируются и парковочные места.
Очень радует, что за реставрацию этого некогда прекрасного дома наконец-то взялись, но процесс его восстановления пока настораживает.

Место где находилось кафе Пингвин. Кишинев, 2017 год
© Сергей Цуркану
Когда в Кишиневе появится новый центр города

Во время постройки снесли почти все, остались лишь две стены, те, что выходят на улицу Букурешть и Пыркэлаб. О восстановлении дизайна внутри здания уже нет и речи, все снесено.

"Первоначальный дизайн здания утерян еще во время Великой Отечественной войны. Уже после архитектор Войцеховский обустроил помещения под нужды общества "Знания". По проекту 2013 года, внутри будут различные бюро и офисы. Во дворе особняка появится новое строение", — рассказал собеседник.

Как уничтожают историю Кишинева>>>

Дом Рышкану-Дерожинских, Кишинев
© Photo: Сергей Цуркану
Дом Рышкану-Дерожинских, июль 2017

Реставрацию этого особняка прокомментировал и краевед Юрий Швец.

"Идеальным исходом ремонтных работ должно было быть возвращение усадьбы к исходному виду. Сейчас там проводятся не ремонтные работы, а строительство нового высотного здания. От старой усадьбы останется название и немного фасада. Лучше ли это, чем опасные руины, которые годами портят вид Кишинёва — мне судить трудно. У города денег на настоящую реставрацию нет, и как привлекать средства для таких мероприятий — у нас пока ещё не придумали. Но как по мне — лучше было бы, если хотя бы ограничили высоту будущего здания", — считает Швец.

Собеседник отметил, что реставрация проходит по образцу восстановления дома Крупенского на улице Колумна. 

Мемориал Великой Отечественной войны в Леушенах
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Многие памятники ВОВ под предлогом переноса уничтожают

На его месте многоэтажная гостиница со стилизованным под старину фасадом, напоминающим первоначальный вид особняка. В случае с усадьбой Рышкану-Дерожинских, Швец еще год назад писал о том, что во время строительных работ были снесены старинные ворота во двор.

Видеозалы Кишинева, которые мы штурмовали>>>

Нам же пока остается ждать, что мы увидим в центре города. Кишинев избавится от рассыпающегося здания, вместо него будет новое и ухоженное, но будет ли оно все тем же памятником архитектуры с исторической ценностью, вот в чем вопрос.

Краткая историческая справка

Этот монументальный особняк насчитывает уже порядка ста пятидесяти лет. Построен он был в 70-х годах XIX века по проекту Александра Бернардацци. Принадлежала усадьба Екатерине Рышкану-Дерожинской. Согласно сохранившему описанию особняка, он имел два этажа, подвал и мансарду. На одном этаже было шесть комнат, в некоторых из них жили слуги. В подвале находилась кухня, столовая и пекарня. Имелся и загон для экипажей, конюшни для лошадей, склады и другое.

В советское время, в 50-е годы к зданию пристроили помещение с амфитеатром, где проводили заседания Верховного Совета МССР. Пристройка была создана с сохранением стилистики всего дома. Позже в этом здании находилось центральное правление общества "Знания". 

По теме

Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"
Исторический центр Кишинева больше не будут застраивать
Теги:
Рышкану-Дерожинские, усадьба Рышкану-Дерожинских, исторический центр, Юрий Швец, Ион Штефэницэ, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Родина ждет

    Стало известно, сколько граждан Грузия вернула из стран Евросоюза после того, как между республикой и ЕС начал действовать безвизовый режим.

  • Цабал под огнем: как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов
    Боги войны

    На полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров - уже есть явный лидер.

  • Министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров во время пресс-конференции в Баку
    Тема для разговора

    Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.

  • Арестованный. Архивное фото.
    Век воли не видать!

    Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский визит

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Автомобиль Ferrari 166MM Spider 1953 года на выставке Retromobile 2018 в Париже
Салон антикварных автомобилей Retromobile 2018 в Париже
Нерпа не хочет возвращаться в дикую природу
Почему детеныш нерпы отказался возвращаться в дикую природу
Витамин С
Витамин С в продуктах - польза и влияние на организм

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться