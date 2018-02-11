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Ни стыда, ни совести: как нас обманывают в кафе и ресторанах

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Общество
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Сотрудники кафе и ресторанов имеют свои способы, как обмануть клиента

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Ни для кого не секрет, что в Молдове вести бизнес сложно. Поддерживать стабильный доход законными путями не выходит, поэтому многие владельцы тех или иных компаний изворачиваются, как могут. Для кого-то способ сохранить заработок — это уклонение от налогов и двойная бухгалтерия, для кого-то обман своих клиентов.

Не стоят в сторонке владельцы кафе и ресторанов, которые ради прибыли экономят на всем: от зарплат своим сотрудникам до еды для потребителей. Может обманывать и рядовой персонал.

Просрочка, зато быстро

Бывшая сотрудница одного из ресторанов в Кишиневе поделилась с корреспондентом Sputnik Молдова некоторыми советами, которые помогут посетителям таких заведений вычислить обман.

"Если вы никак не можете определиться, что же поесть, лучше не спрашивать совета официанта. Он обязательно предложит то, что в ближайшее время станет "просрочкой". Буквально каждое утро повара собирают официантов и зачитывают им список блюд, которые надо продавать клиентам. Готовятся они из продуктов, у которых скоро заканчивается срок годности. Если они испортятся, — это убытки и все получат нагоняй", — рассказала собеседница.

Помимо этого, по словам бывшей сотрудницы общепита, официанты могут порекомендовать вам то, от чего уже кто-то отказался.

Если к предложению добавляют и факт, что заказ будет очень быстро готов, значит так и есть. 

Официант с бокалом вина
CC0 / Pixabay
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Банкеты — легкий способ "обмануть оптом"

Она рассказала, что когда вы заказываете много позиций — это легкий способ для поваров избавиться от всех несвежих продуктов и вообще навести порядок. Если каких-то ингредиентов на кухне и складах меньше, чем значится в накладных, — за счет банкета можно это все исправить. Разные закуски и салаты можно уложить на большее количество тарелок. Гости попросили пять тарелок, а несут им три, разложенные на пять.

Акции и дисконтные карты

"Обман — это даже всякие акции такого типа "закажи себе такую-то рыбу и получишь шоколадный торт в подарок". Что-то из этих двух позиций точно будет несвежим, что поскорее нужно сбыть, пока не испортилось", — объясняет собеседница.

Она подчеркнула, что дисконтные карты тоже больше выгодны владельцам ресторана, нежели их посетителям. Как правило, чтобы получить такую карту надо заказать еды на кругленькую сумму, чего покупатели, может, и не собирались делать, — "но раз такой подарок получим, надо заказать побольше".

Как в супермаркетах Молдовы обманывают покупателей, не нарушая закон>>>

По ее словам, по тому же принципу работает и сама скидка — чем больше заказал, тем больше дисконт.

Нас убеждают в том, что с этой скидкой мы сэкономим, но на деле нас склоняют тратить и заказывать больше, чем мы планировали.

Покупатели в торговом зале гипермаркета
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Рынок или магазин: где в Кишиневе выгоднее покупать продукты

Все ради копеечной "экономии". В погоне за разными скидками мы даже забываем обращать внимание на то, насколько завышены на все цены.

Бармены

Активно "экономят" и другие сотрудники кафе — бармены, — продолжает рассказ собеседница. Про них можно очень долго говорить. Самое популярное и простое для заработка  — это  использование большего количества льда, недолив и замена ингредиентов их аналогами. Например, бармен наливает меньшее количество виски и ставит в него лед. Последний подтает, и недолив уже никто не докажет. В коктейли можно подмешать другие ингредиенты, — по вкусовым качествам они не отличаются, а денег можно выручить много.

Как бармены обводят кишиневцев вокруг пальца>>>

Оплата и чаевые

Собеседница рекомендует быть внимательными и в момент расчета, — тщательно проверяем чек, нет ли там чего лишнего. Часто разные добавки к блюду являются отдельной позицией, которую потом включают в счет. Следите, чтобы не было чего-то лишнего. Иногда какое-то блюдо может появиться в чеке случайно, может официант действительно ошибся, но никто не исключает и намеренного включения в счет еще одного пункта. Не стоит забывать и про кассовый чек, который дают в конце, после того, как вы заплатите деньги.

Если вы не хотите оставлять чаевые официанту или планируете оставить меньше, чем сумма сдачи — не стесняйтесь напоминать, что ждете денег. Иначе могут затянуть, пока вы сами не забудете про деньги. Тем самым склонив вас к "принудительным чаевым".

 

 

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Теги:
обман клиентов, официанты, бармен, кафе, ресторан, Молдова, Кишинев
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