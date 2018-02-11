Как память о молдаванине-"афганце" увековечили в России

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Через четыре дня Молдова и многие другие страны будут отмечать 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В нашей стране эта дата, 15 февраля, официально названа Днем памяти погибших в Афганистане. Таковых среди советских военнослужащих из Молдовы — 301 человек.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове отметят День памяти погибших в войне в Афганистане

Имена этих героев носят улицы и учебные заведения на их малой родине — в городах и селах Молдовы, где они родились, учились, работали.

Но есть в этом ряду и, судя по всему, исключение из правил — четыре года назад, на 25-летие вывода советских войск из Афганистана, в российском поселке Амдерма Ненецкого автономного округа была установлена памятная доска в честь героя-интернационалиста Ивана Харлампиевича Пушкашу, уроженца Молдовы, погибшего в Афганистане. Дело в том, что Пушкашу учился в этом населенном пункте.

В Кишиневе "афганец" расправился со всеми врагами >>>

Из российской прессы мы узнаем, что Иван был младшим в семье. В армию пошел в начале мая 1987 года. Отправляясь на аэродром, призывник наотрез отказался, чтобы его провожали. На общительного и веселого парня это было так непохоже, что до сих пор в памяти родных звучат слова: "Не надо меня провожать. В последний раз что ли?..".

© Sputnik / Miroslav Rotari ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: В Кишиневе появится книга о молдавских афганцах

Семья Пушкашу, — Харлампий Иванович, Валентина Николаевна и четверо детей, — приехала в заполярную Амдерму в мае 1972 года.

Работать Иван пошел рано, сразу после окончания восьмого класса устроился на работу токарем, продолжая учиться в вечерней школе. Молодого человека отличали веселый нрав, тяга к знаниям и ответственность за судьбу своих родных.

На срочную службу Иван хотел прийти подготовленным, поэтому отучился в школе ДОСААФ на водителя. После призыва он попал в учебную часть по подготовке младшего командного состава, находившуюся близ Ашхабада, а через несколько месяцев он, уже младший сержант, продолжил службу в составе контингента советских войск в Республике Афганистан.

В Чимишлии открылся мемориал погибшим в Афганской войне >>>

Ивана Пушкашу сразу поставили командиром отделения водителей. Он участвовал во многих боевых операциях и, по отзывам командования, в боевой обстановке действовал бесстрашно и самоотверженно.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове чтут память о погибших соотечественниках в Афганской войне

В октябре 1988 года афганские моджахеды в ответ на миротворческую инициативу СССР по ограничению боевых действий устроили диверсию в провинции Гильменд. Советские военнослужащие-добровольцы, среди которых был и Иван, обеспечивали движение автоколонны с личным составом в момент, когда моджахеды принялись обстреливать ее со всех сторон из гранатометов. Младший сержант Иван Пушкашу получил смертельное осколочное ранение в голову.

Последнее письмо от Ивана и страшная весть о гибели любимого брата и сына пришли в Амдерму одновременно — в ноябре 1988 года. Родители уже собирались уезжать в Молдову, не зная, что повезут туда "груз 200"…

Группе "Батя & Эхо Афгана" — 30 лет >>>

Младший сержант Иван Пушкашу посмертно награжден орденом Красной Звезды, медалями "От благодарного афганского народа воину-интернационалисту" и "70 лет Вооруженных сил СССР". Он похоронен на родной земле, в селе Фрэсинешть Унгенского района. За могилой до своих последних дней ухаживала его мама, которой недавно больше не стало. Теперь туда часто приезжают братья, сестры и друзья героя.

Стоит отметить, что в Книге памяти уроженцев Молдовы, погибших в Афганистане, кое-где значатся несколько иные данные об Иване Пушкашу. С целью исправить досадные ошибки в фактах и установить подлинные страницы биографии наших соотечественников Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова и Sputnik Молдова начинают подготовку второго издания Книги памяти, которое, как ожидается, увидит свет в 2019 году, к 30-летию вывода советских войск "из-за реки" >>>