Додон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Молдавский лидер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье: Игорь Додон направил телеграмму президенту России Владимиру Путину

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

© REUTERS/ Stringer Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили, что все находившиеся на борту рухнувшего Ан-148 граждане погибли.

"До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета АН-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей", — отметил Додон в телеграмме.

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично он выразил "сочувствие всему российскому народу".

"Прошу передать глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их тяжелой утратой. В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке", — отметил Додон.

На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 находились более 70 человек>>>

Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.