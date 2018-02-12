Новые подробности дела по продажам лекарств в Молдове: что решил суд

Суд высказался по шокирующему делу о сговоре врачей и сотрудников фармкомпаниий: что решила инстанция по поводу задержанных

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Новые детали в деле о шокирующей схеме по продажам лекарств в Молдове, в результате которой задержаны 20 человек, среди них — сотрудники сферы здравоохранения и представители фармсетей. Сообщается, что некоторые врачи по предварительному сговору с сотрудниками фармацевтических компаний и за отдельное вознаграждение навязывали своим пациентам определенные лекарства.

"По последней информации в деле о фармацевтах судебная инстанция приняла решение оставить восемь человек в изоляторе на различные сроки, а 11 граждан перевести под домашний арест на 30-дневный срок", — написала пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Молдовы Анжела Старински на своей странице в соцсети Facebook.

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Она отметила, что один врач-кардиолог доставлен в больницу "кардиологическими" проблемами.

По ее словам, на данный момент в изоляторе Центра находятся 21 арестованный человек, 16 граждан в пенитенциаре, а 33 — под домашним арестом.

"Изолятор полон. В канцелярии НАЦ зарегистрировано 875 материалов… На национальную антикоррупционную линию за неделю поступило 71 обращение, из которых 11 в компетенции НАЦ. В сравнении с предыдущей неделей число обращений увеличилось вдвое", — добавила пресс-секретарь НАЦ.

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Как отметила Старински, на этой неделе запланировано восемь судебных заседаний по делам НАЦ и антикоррупционной прокуратуры.