Важная информация для молдавских водителей: что нужно знать

Полезная информация для молдавских водителей: о чем сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. С понедельника о ситуациях на дорогах в Молдове можно следить через приложение "Waze.com", где теперь будет отражена информация "InfoTrafic" Национального инспектората по патрулированию. Об этом сказано на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.

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"Таким образом, при переходе по ссылке https://itunes.apple.com/app/apple-store/id323229106 или https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze у водителей будет возможность скачать мобильное приложение, благодаря которому можно быстро узнать о ситуации на дорогах", — сказано в сообщении инспектората.

Таким образом, теперь водители смогут наблюдать за скоплениями пробок в Кишиневе, а также узнать о ДТП, произошедших как в столице, так и в республике.