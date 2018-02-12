В мэрии Кишинева предложили новый способ бороться с грязью на улицах

И.о. руководителя местной администрации на заседании в понедельник дала новые распоряжения – на этот раз бороться будут с грязью

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Преторы столичных секторов должны проконтролировать работу строителей так, чтобы выезжающие оттуда автомобили не развозили по городу грязь. Такое поручение в понедельник на заседании муниципальных служба дала и.о. примара Кишинева Силвия Раду.

"Попрошу всех преторов провести инспекцию в каждом из секторов, чтобы определить находящиеся на их территории стройки и проверить степень загрязнения. Думаю, что нам надо дисциплинировать строителей. Не нормально, когда они выполняют работу, затем техника развозит грязь по городу, а мы из бюджетных денег моем улицы", — сказала Раду.

Чиновница привела в пример Румынию, где существует законодательная норма, обязывающая строителей мыть колеса автомобилей перед выездом со стройки.

"Хочу, чтобы вы проверили стройки и узнали, какие меры предпринимаются для того, чтобы чистить технику перед тем, как она окажется на улицах Кишинева", — сказала Раду.

Она уточнила, что на первом этапе речь идет только о дискуссии и предупреждении.

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"У них перед выездом должна быть установка, позволяющая помыть колеса. Если у них ее нет, то нужно определить конкретный срок, чтобы во время следующей инспекции меры уже были приняты", — заключила и.о. примара.