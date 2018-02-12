19:23 12 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
город тонет в грязи

В мэрии Кишинева предложили новый способ бороться с грязью на улицах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
20310

И.о. руководителя местной администрации на заседании в понедельник дала новые распоряжения – на этот раз бороться будут с грязью

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Преторы столичных секторов должны проконтролировать работу строителей так, чтобы выезжающие оттуда автомобили не развозили по городу грязь. Такое поручение в понедельник на заседании муниципальных служба дала и.о. примара Кишинева Силвия Раду.

"Попрошу всех преторов провести инспекцию в каждом из секторов, чтобы определить находящиеся на их территории стройки и проверить степень загрязнения. Думаю, что нам надо дисциплинировать строителей. Не нормально, когда они выполняют работу, затем техника развозит грязь по городу, а мы из бюджетных денег моем улицы", — сказала Раду. 

Чиновница привела в пример Румынию, где существует законодательная норма, обязывающая строителей мыть колеса автомобилей перед выездом со стройки. 

Mercedes-Benz GLE Coupe
© Photo: autoblog.md
Парадоксы по-нашему: молдаване ездят на люкс-машинах, но живут в грязи

"Хочу, чтобы вы проверили стройки и узнали, какие меры предпринимаются для того, чтобы чистить технику перед тем, как она окажется на улицах Кишинева", — сказала Раду.

Она уточнила, что на первом этапе речь идет только о дискуссии и предупреждении.

Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева>>>

"У них перед выездом должна быть установка, позволяющая помыть колеса. Если у них ее нет, то нужно определить конкретный срок, чтобы во время следующей инспекции меры уже были приняты", — заключила и.о. примара.

По теме

Грязный воздух: в каком районе Молдовы наихудшая экология
Разговор на повышенных тонах: спор между чиновниками мэрии Кишинева
Гамрецкий может вернуться в мэрию: ВСП смягчила ему наказание
Теги:
грязь, улицы, борьба, Силвия Раду, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин
    Вам не по зубам

    Политолог прокомментировал слова командующего Национальными вооруженными силами Латвии о проблемах с призывом из-за плохих зубов у населения.

  • Флаг Литвы, архивное фото
    Дефицитный флаг

    По словам продавцов, спрос на литовские флаги у жителей страны увеличился почти в три раза с начала года – в чем причина ажиотажа?

  • Александр Пылаев
    Эстонский связной

    Нахождение эстонских военных в Грузии – попытка привязать грузинское командование к НАТО и влиять на его решения, считает эксперт.

  • Верховный суд Беларуси
    Под грифом секретно

    Верховный суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже.

  • Борьба с мраморными клопами
    Весенний клоп

    С потеплением в Грузии раньше времени проснулись опасные вредители – мраморные клопы. К чему готовиться грузинским фермерам?

  • Заседание парламента
    Будьте здоровы!

    Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о медпомощи – какими услугами теперь смогут пользоваться граждане двух стран?

  • Поезд Азербайджанских железных дорог, фото из архива
    Вагончик тронется

    Добраться поездом из Баку в Тбилиси теперь можно будет еще быстрее. Каким образом этого удалось добиться – в материале Sputnik.

  • McDonald's
    Враг кебаба

    Армения готовится к "вторжению" McDonald's: что говорят по этому поводу местные специалисты и почему считают американский фастфуд "пищевым злом"?

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    Во въезде отказано

    Почему власти Южной Кореи отказали во въезде туристам из Казахстана, которые планировали посетить Олимпийские игры?

  • Пресс-конференция
    Партбилет на стол!

    После проверок политических партий министерством юстиции их число в Южной Осетии сократилось с 15 до девяти.

  • Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин
    Вам не по зубам

    Политолог прокомментировал слова командующего Национальными вооруженными силами Латвии о проблемах с призывом из-за плохих зубов у населения.

  • Флаг Литвы, архивное фото
    Дефицитный флаг

    По словам продавцов, спрос на литовские флаги у жителей страны увеличился почти в три раза с начала года – в чем причина ажиотажа?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте падения Ан-148
Поисково-спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена
Валютные поступления 2017
Откуда "приходят" в Молдову деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться