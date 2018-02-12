Запрет в Молдове: что ждет тех, кто не отказался от новостных передач РФ

"Смотреть – нельзя – бороться": в Молдове вступил в силу запрет российских новостных передач: глава Координационного совета по теле- и радиовещанию страны рассказал о том, как будет проходит мониторинг соблюдения закона

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. В понедельник в Молдове официально вступили в силу поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в стране новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия. Информацию об этом подтвердил на заседании глава Координационного совета по теле- и радиовещанию (КСТР) республики Драгош Викол.

"С сегодняшнего дня, 12 февраля, вступили в силу поправки о дополнении Кодекса о телевидении и радио. С этого момента данный закон имеет диапазон действий", — сказал чиновник.

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По его словам, для внедрения закона в действия КСТР предпринял все необходимые действия, предоставив местным телеканалам и радиостанциям время для подготовки генеральных концепций программного комплекса согласно изменениям, принятым в местное законодательство. Он отметил, что у всех был один и тот же дедлайн для презентации — 9 февраля.

Строгий мониторинг

Викол сообщил, что вскоре начнутся проверки соблюдения вступивших в силу положений.

"Мы не можем объявить конкретную дату (проверок — ред.), потому что режим мониторинга будет строго внезапным", — сказал чиновник.

Согласно вступившим в силу нововведениям, за нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской, утвержден спикером парламента Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Закон был отклонен президентом Игорем Додоном. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

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Концепции программ

Начальник управления лицензирования и авторизации КСТР Лидия Визиру сообщила, что 51 телеканал из 60, а также 53 радиостанции из 55 представили генеральные концепции программ.

По ее словам, в ходе проверки выявлены некоторые нарушения, поэтому несколько концепций отправлены на доработку. "Таким образом, двадцать радиостанций и 15 телеканалов представят дополнительно до 15 февраля 2018 года генконцепции", — сказала Визиру.

Как отметила чиновница, речь идет о радиостанциях: Radio 21, Radio Sport, Radio Punct MD, Kiss FM, Auto Radio/АвтоРадио, Radio Orhei, Jurnal FM, Radio Dor, Univers FM, Bass FM, Maestro FM, Dialog FM, Radio Soroca, Radio PoliDisc/Новое радио, Megapolis FM, Vocea Sperantei, Aquarelle FM, Retro FM, Pro 100 Radio, Radio Plai. Среди телеканалов, которым необходимо представить доработанные концепции значатся, — Noroc, 10 TV, Canal Ragional, AFilm, Studia L, Jurnal TV, Bravo, Impact TV, Media TV, Canal 2, Canal 3, Elita TV, SorTV, Tezaur TV, BTV.

"КСТР утвердил генеральные концепции программного комплекса 32 радиостанций и 36 телеканалов, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова", — добавила Визиру.

Она подчеркнула, что не представили концепции 2 радиостанции GRT FM и ART FM, а также 9 телеканалов — TV Găgăuzia, VTV, TV Rain, ART TV, Axial TV, Moldova 2, Prut TV, RTR Moldova и Ren Moldova.

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При этом она обратила внимание на то, что вице-директор RTR Moldova в официальном обращении, которое было направлено в КСТР 8 февраля, попросил предоставить дополнительное время для предоставления концепции. "Сегодня в 12.00 представители RTR Moldova представили концепцию", — сказала чиновница.

Визиру сообщила, что до 9 февраля 56 распространителей услуг из 64 представили в КСТР уведомления. Среди тех, кто не выполнил требований КСТР, — "Telemob Com", "Studio AN-TV", "Dănis", "Betatvcom", "Tele Crio", "Rebdacons" и "Smart-Network".

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Как отметили в КСТР, тем, кто не представил вовремя концепции и уведомления, придется выплатить штраф в 5000 леев.