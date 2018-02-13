Как избежать штрафа, если вы нашли на улице чужие документы

В Молдове вас накажут за нелегальное использование чужих персональных данных, даже если вы не хотели ничего плохого

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Полиция и Агентство государственных услуг предупреждают граждан, что публикация в социальных сетях фотографий чужих документов – это серьезное правонарушение, за которое положен штраф.

На сайте Агенства госуслуг появилось информационное сообщение, в котором отмечается, что люди часто размещают фотографии и данные найденных документов в социальных сетях, таких как "Одноклассники", "Facebook" или "Вконтакте", а также на сайтах объявлений.

Речь идет не только о паспортах, но и о водительских удостоверениях, других документах, содержащих личные данные.

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Люди пытаются найти владельцев утерянных документов либо из лучших побуждений, чтобы помочь попавшему в неприятную ситуацию человеку, либо рассчитывают на вознаграждение. Но и в том, и в другом случае они нарушают пункты 3 и 4 статьи 741 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

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Согласно закону, нарушение правил использования персональных данных влечет за собой наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц. Если правонарушение совершают должностные лица, штраф увеличивается — от 90 до 180 условных единиц.

Если же ваши персональные данные незаконно используют юридические лица, то штраф возрастает еще больше — от 120 до 300 условных единиц, а в некоторых случаях – с запретом на право осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Как сообщили Sputnik Молдова в Агентстве государственных услуг, если вы нашли чужой паспорт или водительское удостоверение и хотите вернуть их владельцу, то оптимальное решение – доставить найденные документы в ближайший комиссариат полиции.

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Разумеется, в таком случае на вознаграждение рассчитывать не приходится.

Если же вы нашли утерянный документ за пределами нашей страны, его можно передать в посольство или в консульство Республики Молдова.