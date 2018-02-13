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Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс

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Минздрав Молдовы прокомментировал скандальное дело о сговоре нескольких врачей и фармацевтов, которые продвигали среди пациентов определенные лекарства: ведомство предоставило полезную информацию о том, как должны выписывать медикаменты

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы прокомментировали дело о коррупционной схеме по продвижению лекарств.

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Ранее в Национальном антикоррупционном центре сообщили о задержании 20 человек, среди них — сотрудники сферы здравоохранения и представители фармсетей. По данным ведомства, некоторые врачи по предварительному сговору с работниками фармацевтических компаний и за отдельное вознаграждение навязывали своим пациентам определенные лекарства.

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"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты решительно осуждает подобную незаконную деятельность среди медицинских работников в системе здравоохранения и подтверждает важность соблюдения положений закона о назначении лекарств согласно Деонтологическому кодексу медицинского работника и фармацевта, а также указа Nr.960 от 01.10.2012 о порядке выписывания и отпуска лекарств", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Что говорит Деонтологический кодекс медработника и фармацевта?

В частности, медицинский работник и фармацевт обязаны избегать участия в коррупционных актах или во взяточничестве. Они не могут выдавать справки или другие медицинские документы, которые могут принести ему или пациенту материальную неоправданную либо незаконную выгоду.

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Запрещается договоренность между двумя или более медицинскими работниками, между медицинскими работниками и фармацевтами, медицинскими работниками и вспомогательным персоналом, работающим в медицинском или фармацевтическом учреждении, с целью получения материальной выгоды. Медицинскому работнику запрещается предписывать лекарства в пользу некоторых фармацевтических компаний с целью получения личной или институциональной выгоды, а также производить, отпускать, распределять и реализовывать фармацевтическую продукцию или парафармацевтические изделия.

"Медицинский работник и фармацевт не могут ни под каким предлогом поставить пациенту условия для осуществления диагностики или лечения, выпрашивая у него, у его опекуна или родственников деньги, подарки, услуги и другие выгоды", — сказано в Деонтологическом кодексе медицинского работника и фармацевта.

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Как выписываются лекарства?

В Минздраве отметили, что врачи медико-санитарных учреждений, независимо от форм собственности и подчинения, на основании которых они осуществляют свою деятельность, выписывают амбулаторным больным лекарства исключительно под Международным непатентованным наименованием при соответствующих клинических показаниях на рецептурных бланках, утвержденных министерством здравоохранения, с угловым штампом медико-санитарного учреждения, заполняя все разделы рецепта и заверяя осуществленную запись подписью и личной печатью врача.

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Там подчеркнули, что фармацевт обязан проинформировать человека о наличии в аптеках лекарств — под коммерческими наименованиями, которые соответствуют выписанным Международным непатентованным наименованиям, а также о розничной стоимости этих лекарств, начиная с самой низкой цены.

"Рецепты, не соответствующие правилам выписывания или содержащие несовместимости, считаются недействительными. Эти рецепты аннулируются проставлением специального штампа "Рецепт недействителен" и оставляются в аптеке. Аннулированные рецепты регистрируются в специальном журнале с периодическим (ежемесячным, ежеквартальным) информированием руководителей медико-санитарных учреждений для принятия конкретных мер по недопущению подобных ошибок или неточностей", — отметили в Минздраве.

Там добавили, что "отпуск медикаментов, выписанных с неисправимыми ошибками, согласно действующим требованиям, запрещается. В случаях, когда установленные ошибки в рецепте несущественны, они могут быть исправлены фармацевтом после телефонной консультации с врачом, выписавшим рецепт, а некоторые незначительные неточности могут быть уточнены при беседе с пациентом. После этого медикамент может быть отпущен".

Минздрав сожалеет

В ведомстве призвали граждан сообщать о нарушениях при выписывании медицинских препаратов, а также о каких-либо других нарушениях по телефону 022-72-10-10.

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"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сожалеет о сложившихся ситуациях", — подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

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Там также указано, что Минздрав предпримет необходимые меры для того, чтобы обеспечить соблюдение действующих нормативных актов сотрудниками системы здравоохранения, в том числе путем уведомления соответствующих контролирующих органов.

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Теги:
лекарства, Минздрав, Молдова, Общество
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