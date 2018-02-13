Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс

Минздрав Молдовы прокомментировал скандальное дело о сговоре нескольких врачей и фармацевтов, которые продвигали среди пациентов определенные лекарства: ведомство предоставило полезную информацию о том, как должны выписывать медикаменты

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы прокомментировали дело о коррупционной схеме по продвижению лекарств.

Ранее в Национальном антикоррупционном центре сообщили о задержании 20 человек, среди них — сотрудники сферы здравоохранения и представители фармсетей. По данным ведомства, некоторые врачи по предварительному сговору с работниками фармацевтических компаний и за отдельное вознаграждение навязывали своим пациентам определенные лекарства.

Новые подробности дела по продажам лекарств в Молдове: что решил суд>>>

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты решительно осуждает подобную незаконную деятельность среди медицинских работников в системе здравоохранения и подтверждает важность соблюдения положений закона о назначении лекарств согласно Деонтологическому кодексу медицинского работника и фармацевта, а также указа Nr.960 от 01.10.2012 о порядке выписывания и отпуска лекарств", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Что говорит Деонтологический кодекс медработника и фармацевта?

В частности, медицинский работник и фармацевт обязаны избегать участия в коррупционных актах или во взяточничестве. Они не могут выдавать справки или другие медицинские документы, которые могут принести ему или пациенту материальную неоправданную либо незаконную выгоду.

Запрещается договоренность между двумя или более медицинскими работниками, между медицинскими работниками и фармацевтами, медицинскими работниками и вспомогательным персоналом, работающим в медицинском или фармацевтическом учреждении, с целью получения материальной выгоды. Медицинскому работнику запрещается предписывать лекарства в пользу некоторых фармацевтических компаний с целью получения личной или институциональной выгоды, а также производить, отпускать, распределять и реализовывать фармацевтическую продукцию или парафармацевтические изделия.

"Медицинский работник и фармацевт не могут ни под каким предлогом поставить пациенту условия для осуществления диагностики или лечения, выпрашивая у него, у его опекуна или родственников деньги, подарки, услуги и другие выгоды", — сказано в Деонтологическом кодексе медицинского работника и фармацевта.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Врач РКБ выбросил взятку из окна 11 этажа

Как выписываются лекарства?

В Минздраве отметили, что врачи медико-санитарных учреждений, независимо от форм собственности и подчинения, на основании которых они осуществляют свою деятельность, выписывают амбулаторным больным лекарства исключительно под Международным непатентованным наименованием при соответствующих клинических показаниях на рецептурных бланках, утвержденных министерством здравоохранения, с угловым штампом медико-санитарного учреждения, заполняя все разделы рецепта и заверяя осуществленную запись подписью и личной печатью врача.

Это возмутительно: почему врачи не выписывают бесплатные лекарства>>>

Там подчеркнули, что фармацевт обязан проинформировать человека о наличии в аптеках лекарств — под коммерческими наименованиями, которые соответствуют выписанным Международным непатентованным наименованиям, а также о розничной стоимости этих лекарств, начиная с самой низкой цены.

"Рецепты, не соответствующие правилам выписывания или содержащие несовместимости, считаются недействительными. Эти рецепты аннулируются проставлением специального штампа "Рецепт недействителен" и оставляются в аптеке. Аннулированные рецепты регистрируются в специальном журнале с периодическим (ежемесячным, ежеквартальным) информированием руководителей медико-санитарных учреждений для принятия конкретных мер по недопущению подобных ошибок или неточностей", — отметили в Минздраве.

Там добавили, что "отпуск медикаментов, выписанных с неисправимыми ошибками, согласно действующим требованиям, запрещается. В случаях, когда установленные ошибки в рецепте несущественны, они могут быть исправлены фармацевтом после телефонной консультации с врачом, выписавшим рецепт, а некоторые незначительные неточности могут быть уточнены при беседе с пациентом. После этого медикамент может быть отпущен".

Минздрав сожалеет

В ведомстве призвали граждан сообщать о нарушениях при выписывании медицинских препаратов, а также о каких-либо других нарушениях по телефону 022-72-10-10.

Коррупционная Молдова: каков средний размер взятки в стране>>>

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сожалеет о сложившихся ситуациях", — подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

Почему молдавские суды жалеют чиновников-коррупционеров>>>

Там также указано, что Минздрав предпримет необходимые меры для того, чтобы обеспечить соблюдение действующих нормативных актов сотрудниками системы здравоохранения, в том числе путем уведомления соответствующих контролирующих органов.