В мэрии Кишинева проходят обыски: Силвия Раду подтвердила информацию

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Утро вторника началось в столичной администрации с обысков. Информацию об этом подтвердила и.о. примара Силвия Раду. Она представила в социальных сетях некоторые детали.
Судьба рынков Кишинева: в мэрии предложили их переместить>>>
"У нас есть "гости" в мэрии Кишинева. Компетентные органы проводят обыски в рамках расследования одного из дел", — написала на своей страничке в Facebook Силвия Раду.
Также она дала понять, что приветствует сей факт.
Сильвия Раду — просто пересидеть или плотно засесть за работу?>>>
"Я желаю им успехов и хочу, чтобы они выявили все нарушения, которые копились в мэрии на протяжении долгого времени. Виновные должны заплатить", — отметила Раду.