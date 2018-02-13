Что стало причиной обысков в мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Стали известны детали обысков в мэрии Кишинева.
"НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски по многочисленным адресам в Кишиневе, в том числе в мэрии столицы и Территориальном кадастровом офисе Кишинева. Это связано с делом о нарушениях, совершенных группой лиц в области строительства. Детали будут позже", — сказала Старински.
Утро вторника началось в столичной администрации с обысков. Информацию об этом подтвердила и.о. примара Силвия Раду.
Сильвия Раду пожелала успехов правоохранителям>>>
"У нас есть "гости" в мэрии Кишинева. Компетентные органы проводят обыски в рамках расследования одного из дел", — написала на своей страничке в Facebook Силвия Раду.