Что стало причиной обысков в мэрии Кишинева

Пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински рассказала Sputnik о том, по какому делу проходят обыски в столичной мэрии

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Стали известны детали обысков в мэрии Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari В мэрии Кишинева проходят обыски: Силвия Раду подтвердила информацию

"НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски по многочисленным адресам в Кишиневе, в том числе в мэрии столицы и Территориальном кадастровом офисе Кишинева. Это связано с делом о нарушениях, совершенных группой лиц в области строительства. Детали будут позже", — сказала Старински.

Утро вторника началось в столичной администрации с обысков. Информацию об этом подтвердила и.о. примара Силвия Раду.

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"У нас есть "гости" в мэрии Кишинева. Компетентные органы проводят обыски в рамках расследования одного из дел", — написала на своей страничке в Facebook Силвия Раду.