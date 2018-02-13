Зашаталось кресло под главой Академии наук Молдовы

Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться должности: парламент страны рассмотрит проект по созданию комиссии, которая определит законность процедуры избрания на третий срок руководителя ведомства

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету рассмотрит на этой неделе проект положения о создании комиссии, которая определит законность процедуры избрания на третий срок председателя Академии наук Молдовы Георге Дука и проверит расходование финансовых средств в этой структуре.

Документ разработан фракцией Партии социалистов Республики Молдова и зарегистрирован в парламенте примерно два года назад. Комиссия должна проанализировать документ и дать положительное или отрицательное заключение.

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Авторы инициативы отмечают, что общество обеспокоенно в связи с высокой степенью коррупции в области наук и инноваций". По словам социалистов, которые ссылаются на мнение экспертов в области права, Дука был незаконно избран на третий срок на пост председателя Академии наук. Также авторы инициативы обеспокоены тем, как расходуются бюджетные ресурсы в работе Академии.

"Известно, что существуют отчеты Счетной палаты, которые свидетельствуют о наличии серьезных нарушений, а также уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром и другими компетентными органами в связи с хищениями огромных сумм денег, в том числе иностранных кредитов, грантов и пожертвований", — отмечено в тексте документа.

Если такая следственная комиссия будет сформирована парламентом, то она должна представить депутатам в течение 45 дней отчет о рассмотрении законности процедуры избрания на третий мандат председателя Академии наук Георге Дука, а также о проверке расходования финансовых ресурсов.