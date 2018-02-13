Детали обысков в Кишиневе: как незаконно строили в столице

Антикоррупционный центр Молдовы предоставил подробности обысков, прошедших в Кишиневе, – число задержанных увеличилось: как легализуют строительство в столице

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Вторник начался в Кишиневе с многочисленных обысков. Проверки проводились по нескольким адресам, в том числе в здании мэрии столицы, а также в Территориальном кадастровом офисе. В итоге задержаны семь человек, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

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"Они проходят по уголовному делу о коррупции, подделке документов и извлечении выгоды из влияния. Если их вина будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы", — сообщили в антикоррупционном центре.

По данным следствия, с 2017 года группа лиц снимала в аренду кабинет в здании мэрии Кишинева. Эти граждане организовали незаконную схему по легализации авторизированных и не авторизированных построек в пределах Кишинева в интересах определенных физических и юридических лиц.

В состав данного объединения входили два координатора, которые стояли во главе незаконной схемы, а также специалисты строительной области — технические эксперты, проектировщики, инженеры и руководители строек, входящие в Комиссию по окончательной приемке строительных работ.

"Координаторы группы находили людей, которые намеревались получить документы по окончательной приемке работ, и обеспечивали их пакетом всех необходимых бумаг. После этого привлекались члены Комиссии для подписания заключительного протокола", — отметили в НАЦ.

В ведомстве сообщили, что таким образом выдавались документы по окончательной приемке работ без того, чтобы эксперты отправлялись на место стройки.

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"Бизнес велся в одном кабинетов в здании мэрии. После эти же люди обращались в Территориальный кадастровый офис для регистрации недвижимости. В результате следственных действий и оперативных мероприятий, которые продолжались в течение нескольких месяцев, задокументировано порядка 40 случаев легализации недвижимости в столице и пригородах", — сообщили в НАЦ.

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За свои услуги предприимчивые дельцы требовали от клиентов от 250 до 3500 евро. По данным следствия, каждый член Комиссии получал свою определенную часть денег.

В антикоррупционном центре отметили, что следствие по данному делу продолжается.