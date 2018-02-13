"Желтый код": на Молдову обрушится снегопад

Молдавские метеорологи вынесли очередное предупреждение, объявив "желтый код" метеоопасности на всей территории страны: синоптики предупреждают о сильных снегопадах, налипании мокрого снега и заносах

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками. Предупреждение будет действовать сутки с 15 февраля.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Видеофакт: как в Молдове транспорт освобождают от снега

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"Ожидаются сильные осадки (с количеством до 15-20 литров на квадратный метр, местами 20-25 литров на квадратный метр), на севере и в центре в виде снега и мокрого снега, на юге — преимущественно в виде дождя", — сообщили метеорологи.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и ветвях деревьев, на дорогах снежные заносы.