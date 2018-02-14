Свобода собраний: кому в Молдове не разрешат выходить на забастовки

В общей сложности выходить на забастовки в Молдове не могут представители 18 отраслей: кто еще может быть лишен этого права

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает внести дополнения в список отраслей, работники которых не имеют права на участие в забастовках. Поправки вынесены на публичное обсуждение. Согласно им, бастовать не смогут государственные чиновники высшего и среднего звена, задействованные в парламенте, госканцелярии и администрации президента.

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Также этого права не будут иметь сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение общественного порядка, правопорядка и безопасности государства, — такие, как судьи, прокуроры, госслужащие со специальным статусом, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как отмечают в профильном ведомстве, дополнения в список внесены после того, как Конституционный суд республики в конце 2017 года признал законной статью Трудового кодекса Республики Молдова, которая содержит положения, запрещающие некоторым категориям сотрудников принимать участие в забастовках. Ранее, ее пытался опротестовать один из народных адвокатов Молдовы, отмечают в министерстве.

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В общей сложности не могут выходить на забастовки представители 18 отраслей. Среди них — работники силовых структур, госканцелярии, секретариата парламента, сотрудники, задействованные в управлении воздушным транспортом и в управлении системами телекоммуникаций.