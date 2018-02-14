Влюбленные молдавские политики: самые известные пары страны

В День Святого Валентина, 14 февраля, Sputnik сделал подборку трогательных фото известных молдавских политиков с их вторыми половинками.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Во многих странах мира 14 февраля отмечают День Святого Валентина – День всех влюбленных. В этот праздник принято готовить романтические сюрпризы. Sputnik решил собрать фото влюбленных молдавских политиков вместе с их вторыми половинками.

Президент Молдовы Игорь Додон с супругой Галиной. У пары есть трое сыновей — Богдан, Влад и Николай.

© Facebook / Dodon Igor Президент Молдовы Игорь Додон с супругой Галиной Додон и сыновьями

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду с женой Зузанной. У пары трое детей — дочь Вера и двое сыновей Даниел и Адам.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная с супругом Алексеем.

Глава Либеральной партии Михай Гимпу с супругой Диной.

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин с женой Таисией.

© Sputnik/ Руслан Шалапуда Владимир Воронин с супругой Таисией

Депутат парламента от Демпартии Мариан Лупу с супругой Викторией.

Вице-спикер высшего законодательного органа страны Валериу Гилецкий с супругой Мариной.

Министр юстиции Александру Тэнасе с супругой Анджелиной и детьми.

Министр внутренних дел Молдовы Александру Жиздан с супругой Нелей и детьми.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски с супругой Кориной Кожокару.

И.о. мэра Кишинева Силвия Раду с супругом Раду Вирджилом.

Депутат парламента от Либеральной партии Алина Зотя с супругом Владом Дурня.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский с супругой Светланой и двумя дочерьми.