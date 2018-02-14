Влюбленные молдавские политики: самые известные пары страны

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Во многих странах мира 14 февраля отмечают День Святого Валентина – День всех влюбленных. В этот праздник принято готовить романтические сюрпризы. Sputnik решил собрать фото влюбленных молдавских политиков вместе с их вторыми половинками.
Президент Молдовы Игорь Додон с супругой Галиной. У пары есть трое сыновей — Богдан, Влад и Николай.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду с женой Зузанной. У пары трое детей — дочь Вера и двое сыновей Даниел и Адам.
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная с супругом Алексеем.
Глава Либеральной партии Михай Гимпу с супругой Диной.
Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин с женой Таисией.
Депутат парламента от Демпартии Мариан Лупу с супругой Викторией.
Вице-спикер высшего законодательного органа страны Валериу Гилецкий с супругой Мариной.
Министр юстиции Александру Тэнасе с супругой Анджелиной и детьми.
Министр внутренних дел Молдовы Александру Жиздан с супругой Нелей и детьми.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски с супругой Кориной Кожокару.
И.о. мэра Кишинева Силвия Раду с супругом Раду Вирджилом.
Депутат парламента от Либеральной партии Алина Зотя с супругом Владом Дурня.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский с супругой Светланой и двумя дочерьми.