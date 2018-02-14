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Мужчина кладет плюшевое сердце в карман пиджака

Влюбленные молдавские политики: самые известные пары страны

© Fotolia/ Weerapat1003
Общество
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В День Святого Валентина, 14 февраля, Sputnik сделал подборку трогательных фото известных молдавских политиков с их вторыми половинками.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Во многих странах мира 14 февраля отмечают День Святого Валентина – День всех влюбленных. В этот праздник принято готовить романтические сюрпризы. Sputnik решил собрать фото влюбленных молдавских политиков вместе с их вторыми половинками.

Президент Молдовы Игорь Додон с супругой Галиной. У пары есть трое сыновей — Богдан, Влад и Николай.

Президент Молдовы Игорь Додон с супругой Галиной Додон и сыновьями
© Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы Игорь Додон с супругой Галиной Додон и сыновьями

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду с женой Зузанной. У пары трое детей — дочь Вера и двое сыновей Даниел и Адам.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная с супругом Алексеем.

Глава Либеральной партии Михай Гимпу с супругой Диной.

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин с женой Таисией.

Владимир Воронин с супругой Таисией
© Sputnik/ Руслан Шалапуда
Владимир Воронин с супругой Таисией

Депутат парламента от Демпартии Мариан Лупу с супругой Викторией.

Вице-спикер высшего законодательного органа страны Валериу Гилецкий с супругой Мариной.

Министр юстиции Александру Тэнасе с супругой Анджелиной и детьми.

Министр внутренних дел Молдовы Александру Жиздан с супругой Нелей и детьми.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски с супругой Кориной Кожокару.

И.о. мэра Кишинева Силвия Раду с супругом Раду Вирджилом.

 

Депутат парламента от Либеральной партии Алина Зотя с супругом Владом Дурня.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский с супругой Светланой и двумя дочерьми.

Вадим Красносельский и семья
© Sputnik/ Ляхова Ирина
Вадим Красносельский и семья

 

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Теги:
любовь, политики, семья, День Святого Валентина, День влюбленных, Валерий Гилецкий, Александр Жиздан, Михай Гимпу, Игорь Додон, Владимир Воронин, Андриан Канду, Зинаида Гречаная, Александру Тэнасе, Молдова, Общество
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