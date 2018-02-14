Несколько улиц в Кишиневе закрывают до конца года

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В связи с проведением работ по укладке канализации движение транспорта по нескольким улицам Кишинева остановлено до 29 декабря этого года, сообщили в среду в Национальном инспекторате по патрулированию.

© Sputnik/ Осматеско Дмитрий Билеты на общественный транспорт можно будет купить в терминале

Речь идет об удицах Негрештень и Тэбэкэриа Веке на участке между улицами Пашкань и Каля Басарабией; переулке Халтей между улицей с таким же названием и улицей Каля Басарабией; а также улицей Халтей на участке между улицами Тэбэкэриа Веке и Каля Басарабией.

Патрульные просят водителей быть внимательными при езде через этот участок города. Им рекомендовали следить за дорожными указателями и с пониманием отнестись к введенным ограничениям.