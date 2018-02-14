18:40 14 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв0°C
Прямой эфир
Поиск
В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана

Готовясь к памятной дате: "афганцы" Единецкого района спустя 29 лет

© Photo: Михаил Мокан
Общество
Получить короткую ссылку
7910

Готовясь к годовщине вывода советских войск из Афганистана: как живут ветераны-афганцы из Единецкого района спустя 29 лет после того, как последний солдат ОКСВА покинул ДРА

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Единцах состоялись торжественные мероприятия по случаю 29-ой годовщины вывода войск из Афганистана и годовщины открытия городского памятника, посвященного соотечественникам, не вернувшимся с Афганской войны.

Открытие памятника афганцам, чернобыльцам и комбатантам в Единцах
© Photo: архив Михаила Мокана
Памятник погибшим в Афганистане открыли в Единцах

Группе "Батя & Эхо Афгана" — 30 лет >>>

"Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Единецкого района полковник национальной армии Виталий Куцей организовал мероприятие, как говорится, на высшем уровне — с ротой почетного караула, военным оркестром. Отдать дань погибшим пришли представители всех силовых структур и руководители администраций многих сел района", — рассказал председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

  • В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана
    В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана
    © Photo: Михаил Мокан
  • В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана
    В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана
    © Photo: Михаил Мокан
  • В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана
    В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана
    © Photo: Михаил Мокан
1 / 3
© Photo: Михаил Мокан
В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана

По его словам, в памятной встрече приняли участие и представители молодежи.

"С трогательной речью выступили председатель Единецкого района Юрий Гарас, представитель правительства Юрий Морарь", — сказал Мокан.

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане
© Sputnik/ В. Киселев
Молдавский фильм об Афганской войне представлен в Петербурге

Он напомнил, что сквозь Афганистан прошло 242 выходца из Единецкого района. Пятеро из них погибли, еще 18 "афганцев" ушли из жизни после войны. В настоящее время в Единецком районе живет 197 ветеранов Афганистана, из которых 4 — инвалиды войны и еще 8 ветеранов получили группы инвалидности после демобилизации.

Как в Кишиневе отметят 29-летие вывода советских войск из Афганистана >>>

Монумент, посвященный "афганцам", был открыт в Единцах в мае 2017 года. Инициатором проекта был СВВА Единецкого района. Изготовил памятник скульптор Сергей Ганенко.

"В Единецком районе мемориальные доски установлены в пяти учебных заведениях, где учились наши погибшие братья по оружию — в гимназии села Ротунда, в честь Юрия Владимировича Барбакаря (29.02.1968 — 15.12.1987), в гимназии села Бэдражий Ной, в честь Юрия Григорьевича Дашана (13.04.1966 — 10.09.1985), в гимназии села Володень, в честь Виорела Николаевича Поповича (06.02.1967 — 04.08.1986), в гимназии села Тринка, в честь Василия Дмитриевича Сорокана (13.01.1968 — 12.06.1987) и в гимназии города Купчинь, в честь Бориса Виореловича Стратина (01.08.1964 — 11.11.1984)", — рассказал председатель СВВА Единецкого района Виталий Куцей.

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Единецкого района Виталий Куцей
© Photo: Михаил Мокан
Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Единецкого района Виталий Куцей

По его словам, в каждом населенном пункте района в месте захоронения погибших воинов-интернационалистов установлены памятники из черного гранита. Ежегодно СВВА совместно с органами местного самоуправления и народного образования проводят акции по благоустройству воинских захоронений.

Ветераны Афганистана
© Photo: архив Михаила Мокана
"Афганцы" Молдовы вступились за ветерана ВС СССР - его судят в Литве

"Афганцы" отметили в Кишиневе 38-ю годовщину ввода войск в Афганистан >>>

"В настоящее время в Единецком районе проживают четыре семьи погибших воинов-интернационалистов. Ежегодно семьи погибших получают от СВВА Единецкого района финансовую помощь. Также их удавалось неоднократно снабжать дровами в отопительный сезон и оказывалась помощь со стороны местных органов власти и экономических агентов", — добавил Куцей.

По теме

Михаил Мокан: 9 мая — День нашей Победы
Почему Книга памяти об "афганцах" нужна Молдове именно сейчас?
В Молдове отметят День памяти погибших в войне в Афганистане
Как память о молдаванине-"афганце" увековечили в России
О чем договорились и.о. мэра Кишинева и "афганцы" Молдовы
Теги:
афганцы, ветераны, Виталий Куцей, Михаил Мокан, Единецкий район, Афганистан, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

  • Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская
    Всегда готовы!

    Глава Минобороны Беларуси заявил о готовности ввести миротворцев на юго-восток Украины, но назвал необходимые для этого условия.

  • Троицкая церковь в селе Гергети у подножья горы Казбек у Военно-Грузинской дороги
    Кавказский "Голливуд"

    Ведущий американский журнал Variety, посвященный шоу-бизнесу, опубликовал статью о Грузии как уникальном месте для съемок различных кинолент.

  • Встреча вице-президента с делегацией из ПМР
    Планы на будущее

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял делегацию Приднестровья – что обсуждали стороны?

  • Граница
    Стой, кто идет?

    Двое граждан России были задержаны пограничниками при попытке нарушения государственной границы Южной Осетии.

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Путину показали 2 самых дорогих за всю историю РФ и СССР алмаза
Путину показали два самых дорогих, добытых в прошлом году в России, алмаза
Выборы президента в России
Выборы президента России: как голосовать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться