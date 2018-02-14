Готовясь к памятной дате: "афганцы" Единецкого района спустя 29 лет

Готовясь к годовщине вывода советских войск из Афганистана: как живут ветераны-афганцы из Единецкого района спустя 29 лет после того, как последний солдат ОКСВА покинул ДРА

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Единцах состоялись торжественные мероприятия по случаю 29-ой годовщины вывода войск из Афганистана и годовщины открытия городского памятника, посвященного соотечественникам, не вернувшимся с Афганской войны.

© Photo: архив Михаила Мокана Памятник погибшим в Афганистане открыли в Единцах

Группе "Батя & Эхо Афгана" — 30 лет >>>

"Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Единецкого района полковник национальной армии Виталий Куцей организовал мероприятие, как говорится, на высшем уровне — с ротой почетного караула, военным оркестром. Отдать дань погибшим пришли представители всех силовых структур и руководители администраций многих сел района", — рассказал председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана © Photo: Михаил Мокан

В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана © Photo: Михаил Мокан

В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана © Photo: Михаил Мокан 1 / 3 © Photo: Михаил Мокан В Единцах отметили 29-летие вывода советских войск из Афганистана

По его словам, в памятной встрече приняли участие и представители молодежи.

"С трогательной речью выступили председатель Единецкого района Юрий Гарас, представитель правительства Юрий Морарь", — сказал Мокан.

© Sputnik/ В. Киселев Молдавский фильм об Афганской войне представлен в Петербурге

Он напомнил, что сквозь Афганистан прошло 242 выходца из Единецкого района. Пятеро из них погибли, еще 18 "афганцев" ушли из жизни после войны. В настоящее время в Единецком районе живет 197 ветеранов Афганистана, из которых 4 — инвалиды войны и еще 8 ветеранов получили группы инвалидности после демобилизации.

Как в Кишиневе отметят 29-летие вывода советских войск из Афганистана >>>

Монумент, посвященный "афганцам", был открыт в Единцах в мае 2017 года. Инициатором проекта был СВВА Единецкого района. Изготовил памятник скульптор Сергей Ганенко.

"В Единецком районе мемориальные доски установлены в пяти учебных заведениях, где учились наши погибшие братья по оружию — в гимназии села Ротунда, в честь Юрия Владимировича Барбакаря (29.02.1968 — 15.12.1987), в гимназии села Бэдражий Ной, в честь Юрия Григорьевича Дашана (13.04.1966 — 10.09.1985), в гимназии села Володень, в честь Виорела Николаевича Поповича (06.02.1967 — 04.08.1986), в гимназии села Тринка, в честь Василия Дмитриевича Сорокана (13.01.1968 — 12.06.1987) и в гимназии города Купчинь, в честь Бориса Виореловича Стратина (01.08.1964 — 11.11.1984)", — рассказал председатель СВВА Единецкого района Виталий Куцей.

© Photo: Михаил Мокан Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Единецкого района Виталий Куцей

По его словам, в каждом населенном пункте района в месте захоронения погибших воинов-интернационалистов установлены памятники из черного гранита. Ежегодно СВВА совместно с органами местного самоуправления и народного образования проводят акции по благоустройству воинских захоронений.

© Photo: архив Михаила Мокана "Афганцы" Молдовы вступились за ветерана ВС СССР - его судят в Литве

"Афганцы" отметили в Кишиневе 38-ю годовщину ввода войск в Афганистан >>>

"В настоящее время в Единецком районе проживают четыре семьи погибших воинов-интернационалистов. Ежегодно семьи погибших получают от СВВА Единецкого района финансовую помощь. Также их удавалось неоднократно снабжать дровами в отопительный сезон и оказывалась помощь со стороны местных органов власти и экономических агентов", — добавил Куцей.