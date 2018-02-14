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Дорин Киртоакэ

Адвокаты Киртоакэ снова не дали суду заслушать свидетелей

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Результатом очередного запроса адвокатов Дорина Киртоакэ стало то, что инстанция в очередной раз не перешла к рассмотрению этого дела по существу.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Сторона защиты отстраненного с поста примара Кишинева Дорина Киртоакэ потребовала отозвать судью Александру Негру и прокурора Думитру Робу от рассмотрения уголовного дела. Об этом журналистам в среду сообщил сам представитель стороны обвинения. В результате заседание судебной инстанции в очередной раз перенесли. 

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прокурор рассказал о свидетелях в деле Киртоакэ

Киртоакэ 25 мая 2017 года задержали по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий. До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом, который тогда заменили на судебный контроль. Судебные разбирательства по делу продолжаются.

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Еще с 15 ноября прошлого года в суде должны были начать заслушивать свидетелей, однако, по словам прокурора, "адвокаты Киртоакэ продолжают затягивать судебный процесс". 

"То, что происходит, — это злой умысел адвокатов и подозреваемого с целью не переходить к рассмотрению дела по существу. Они представляют различные необоснованные аргументы, например, что в материалах дела нет каких-либо положений", — сказал Робу.

По его мнению, расследование в отношении Киртоакэ проведено на законных основаниях. Робу подчеркнул, что "в материалах уголовного дела представлены все доказательства, которые касаются подозреваемого". Он добавил, что предстоит в суде заслушать всех свидетелей, указанных в материалах стороны обвинения, в том числе вице-примара Нистора Грозаву и экс-руководителя управления транспорта Игоря Гамрецкого.

"Сегодня мы должны были перейти к допросу свидетелей, в частности, речь идет о Гамрецком. Когда все запросы стороны защиты были отклонены, они потребовали отозвать судью и прокурора", — сказал Робу, добавив, что для данного требования не было законных оснований. 

Высшая судебная палата Республики Молдова
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
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Тем не менее, заседание суда все же снова перенесли на следующую неделю.

"Надеемся, что в ближайшее время мы перейдем к рассмотрению дела по существу", — заключил Робу.

Этапы организации "дела"

В начале 2015 года экс-глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий встречался с заинтересованным в проекте платных парковок бизнесменом. В итоге, чтобы организовать победу в тендере компании "EME PARKLEITSYSTEM GmbH", он попросил два миллиона евро или другой вариант — 26% уставного капитала компании. Данное требование иностранцы проанализировали и согласились на второй вариант, отказавшись платить деньги. 

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Как указано в решении суда по делу Гамрецкого, эту долю уставного капитала он должен был разделить с примаром Дорином Киртоакэ, роль которого, согласно с материалами дела, заключалась в "продвижении проекта, его подписи, склонению муниципального совета к необходимости действий дабы проект прошел, а также визе на градостроительных сертификатах и продвижении до его окончательного внедрения". Все это должен был провернуть примар Кищинева.

В итоге на Кипре была открыта компания "Desonia Investment LTD". Ее зарегистрировали на имя доверенного лица Гамрецкого, гражданина Германии Ойгана Пырчиу, которого знал и Киртоакэ. Этой фирме и перевели оговоренные 26% уставного капитала. 

Dorin Chirtoacă și oile
© Photo: Anonim
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В результате "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" объявили победителем тендера, но муниципальный совет проект не принял. А за данное решение на принявших его чиновников подали в суд. 

Гамрецкий пошел на сделку со следствием, и в итоге Высшая судебная палата оставила в силе условный срок его заключения, но отменила санкцию о лишении права занимать публичные должности сроком на три года. 

В рамках судебных слушаний по делу Гамрецкого показания давали вице-примар Нистор Грозаву, глава управления юридической помощи примарии Диана Никифорчук и экс-секретарь мунсовета Валериу Диденку. Первые двое, в частности, подтвердили, что Гамрецкий лично приносил к ним контракт на подпись, однако они отказались его визировать без распоряжения Киртоакэ. В итоге Грозаву договор все-таки подписал по настоятельной рекомендации примара, а Никифорчук этого не сделала, так как Гамрецкий за подписью после двух ее отказов не пришел.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (344)

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Теги:
судья, прокурор, требование, адвокат, отзыв, уголовное дело, суд, Думитру Робу, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев, Политика
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