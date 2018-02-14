Георге Дука и его будущее в Академии наук Молдовы: что решил парламент

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Проект положения о создании комиссии, которая определит законность процедуры избрания на третий срок председателя Академии наук Молдовы Георге Дука и проверит расходование финансовых средств в этой структуре, исключен из повестки заседания парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету в среду, 14 февраля.

Комиссия должна была рассмотреть и дать отрицательное или положительное заключение по указанному проекту, зарегистрированному в парламенте депутатами от фракции Партии социалистов. Глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Раиса Апольски попросила исключить проект из повестки заседания.

"Исключаем проект из повестки дня. Это согласовано с автором", — сказала Апольски.

Коррупционная Молдова: каков средний размер взятки в стране>>>

Депутат-социалист Василе Боля, который входит в состав профильной комиссии, заявил Sputnik, что авторы проекта не отказались от этой инициативы. По его словам, фракция Партии социалистов вернется к проекту по созданию комиссии, которая определит законность процедуры избрания на третий срок председателя Академии наук Молдовы Георге Дука и проверит расходование финансовых средств в этой структуре.

Боля подчеркнул, что документ вернется на рассмотрение депутатам, как только в него внесут коррективы, и он будет подготовлен комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Авторы инициативы отмечают, что общество обеспокоенно в связи с высокой степенью коррупции в области наук и инноваций. По словам социалистов, которые ссылаются на мнение экспертов в области права, Дука был незаконно избран на третий срок на пост председателя Академии наук. Также авторы инициативы обеспокоены тем, как расходуются бюджетные ресурсы в работе Академии.

"Известно, что существуют отчеты Счетной палаты, которые свидетельствуют о наличии серьезных нарушений, а также уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром и другими компетентными органами в связи с хищениями огромных сумм денег, в том числе иностранных кредитов, грантов и пожертвований", — отмечено в тексте документа.

Если такая следственная комиссия будет сформирована парламентом, то она должна представить депутатам в течение 45 дней отчет о рассмотрении законности процедуры избрания на третий мандат председателя Академии наук Георге Дука, а также о проверке расходования финансовых ресурсов.