Алина Зотя стала еще и Дурней

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Муза Либеральной партии Молдовы Алина Зотя, которая осенью прошлого года вышла замуж за Влада Дурня, решила взять двойную фамилию. Таким образом, любимица главного униониста страны Михая Гимпу стала Зотей-Дурней. Это следует из обновленной на официальном сайте высшего законодательного органа республики информации о депутатах парламентских фракций.

© Photo: Print Screen с сайта парламента Молдовы Депутат от Либеральной партии Молдовы Алина Зотя-Дурня

Зотя узаконила свои отношения с Владом Дурня 30 сентября 2017 года. Либералка держала втайне информацию о подготовке к бракосочетанию и каких-либо деталях церемонии. Сама свадьба состоялась в одном из ресторанов Кишинева. На церемонию помимо родственников были приглашены депутаты от Либеральной партии, в которую входит Зотя, в том числе и Михай Гимпу со своей супругой Диной. После свадьбы новоиспеченная семья отправилась в свадебное путешествие в Японию.

О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>