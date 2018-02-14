В Молдове меняется порядок начисления материальной помощи

Кабмин принял решение: как будут выплачивать материальную помощь ветеранам ВОВ, войны в Афганистане, конфликта на Днестре, ликвидаторам аварии на чернобыльской АЭС и их семьям.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили Регламент модели начисления и выплаты материальной помощи.

"Данный проект устанавливает модель определения и выплаты ежегодной материальной помощи к годовщинам и памятным датам людям с особыми заслугами перед государством, а также частичную компенсацию расходов тем, кто подтвердил транспортные расходы на доставку из-за границы тел погибших граждан Молдовы", — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

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По ее словам, в этом году в госбюджете уже предусмотрено выделение 22,2 миллиона леев на эти цели.

В проекте уточняется, что размер такого рода материальной помощи в 2018 году составит тысячу леев. Данную сумму получат оставшиеся инвалидами после войн в Афганистане и на Днестре, а также семьи погибших в этих военных конфликтах, пострадавшие при ликвидации катастрофы на чернобыльской АЭС и семьи тех, кто тогда погиб, а также жертвы политических репрессий 1917-1990 годов.

По 10 тысяч леев, согласно утвержденному Регламенту, будут получать ветераны Второй мировой войны, по 5 тысяч леев – ближайшие родственники ветеранов Второй мировой, блокадников Ленинграда и тружеников тыла, отмеченных орденами и медалями. Ежегодную материальную помощь по 5 тысяч леев получат люди, задействованные местными властями в действиях по сбору боеприпасов и военной техники, а также в разминировании участков и объектов в годы Второй мировой войны.

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Для разных категорий бенефициаров выплаты будут совершаться в различные сроки – до 15 февраля, до 2 марта, до 26 апреля, до 9 мая, до 6 июля.

Деньги, по регламенту, могут выдать получателю, его опекуну и полномочному представителю.

Что касается частичной компенсации расходов на транспортировку из-за границы в страну погибшего гражданина Молдовы, то ее можно попросить в течение года с момента смерти. Для этого надо предоставить в территориальное отделение соцпомощи удостоверение личности, справку о смерти, запрос с пояснением обстоятельств, а также документы, подтверждающие затраты. В течение месяца придет уведомление о решении Национального агентства социальной помощи. Если оно положительное, то в письме укажут размер помощи и порядок ее выплаты.