Новая праздничная дата может появиться в Молдове

Депутаты молдавского парламента рассмотрят на ближайшем заседании проект о новой праздничной дате в республике: о чем идет речь?

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Список национальных и памятных дат в Республике Молдова может расшириться. Депутаты из разных парламентских фракций предлагают дополнить закон о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в стране. Документ включен в повестку дня пленарного заседания парламента на четверг, 15 февраля.

Авторы инициативы предлагают учредить День конкуренции, который будет отмечаться 30 июня. Таким образом, список национальных праздников и дней памяти увеличится до 21 даты. Несмотря на то, что одним праздником в Молдове может стать больше, на лишний выходной рассчитывать не стоит. В календаре День конкуренции может стать праздником, но не выходным днем.

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Проект об учреждении "Дня конкуренции" разработан Советом по конкуренции для продвижения в обществе культуры конкуренции и защиты интересов потребителей.

Закон о "Защите конкуренции" был принят в Молдове 30 июня 2000 года.