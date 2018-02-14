МВД Молдовы поощрило своих сотрудников-"афганцев"

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В преддверии Дня памяти погибших в Афганистане, отмечаемого ежегодно 15 февраля, руководство МВД Молдовы решило поощрить ветеранов-афганцев, работающих или работавших в органах внутренних дел.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове отметят День памяти погибших в войне в Афганистане

В среду с 22-мя приглашенными гостями встретились министр внутренних дел Александр Жиздан, госсекретарь Симион Карп и ветераны Афганистана — главный государственный советник премьер-министра Ион Коропчан, председатель и вице-председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан и Виктор Алергуш.

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Ветераны-афганцы приняли денежные премии и награды МВД. В частности, Григорий Жардан, имеющий инвалидность, и вдова умершего "афганца" Виктора Лавренцова были удостоены креста "Pentru Merit" (За честь) первой степени. Почетные грамоты получили представители руководства Союза ветеранов войны в Афганистане РМ и другие ветераны.

"Только тот, кто прошел через горнило войны, по-настоящему понимает цену мира. Именно вам, уважаемые ветераны-афганцы, посвятившие годы своей активности также и работе в структурах МВД, под силу проводить настоящие уроки патриотизма и мужества в учебных заведениях", — отметил Александр Жиздан.

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С нынешнего дня в МВД будет действовать экспозиция, состоящая из биографических материалов и фотографий участников войны в Афганистане, ставших работниками органов внутренних дел.

За 10 лет необъявленной Афганской войны, с 1979 по 1989 год, "за рекой" погиб 301 выходец из Молдовы, еще четверо пропали без вести, а 257 стали инвалидами.