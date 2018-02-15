В Кишиневе из-за непогоды образовались пробки

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Пробки в столице образовались на следующих участках:
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- круговая развязка ул. Каля Ешилор – ул. И.Крянгэ – Штефана чел Маре;
- ул. В. Лупу, по направлению к ул. К. Стере;
- ул. Ваду-луй-Водэ в направлении TUTUN — CTC;
- Христо Ботев, в направлении бл. Дачия;
- круговая развязка на пересечении ул. Киевская – ул. А.Руссо – Московский проспект;
- ул. К. Орхеюлуй, перекресток с ул. Студенцилор, въезд в город.* ш. Хынчешть, в направлении ул. Миорица;
- бл. Штефан чел Маре пересечение с ул. Измаил;
- ул. Миорица, в направлении ул. Гренобле;
- ул. Г. Асаки, от Докучаева до Пан Халиппа;
- ул. Чуфля, в направлении бл. Дачия;
- перекресток: Чуфля — Букурешть;
- бл. Ю. Гагарин в направлении кругового движения на пересечении с Албищоарой и Негруцци.