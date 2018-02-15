13:04 15 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв0°C
Прямой эфир
Поиск
Снегопад в Кишиневе

Более сотни учеников не смогли добраться в школу из-за снегопада

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Снежный апокалипсис в Молдове (18)
227 0 0

Погодные условия вмешались в учебный процесс – более ста школьников не добрались в свои образовательные учреждения

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Шесть школьных автобусных рейсов в пяти районах республики отменили в четверг из-за обрушившегося на Молдову снегопада, сообщили в министерстве образования, культуры и исследований.

В Кишиневе из-за непогоды образовались пробки>>>

"В пяти районах из-за заснеженных дорог и гололедицы на крутых подъемах шесть школьных автобусных рейсов отменены. В связи с этим 136 учеников не доставили на занятия", — говорится в сообщении ведомства. 

Пробки
© RIA Novosti/Avrora.
Список дорог, где в Кишиневе из-за непогоды образовались пробки

Среди отмененных рейсов:

1. Ниспоренский район – село Вулкэнешть – гимназия "В.Думбравэ" Чорешть (17 школьников).

2. Кантемирский район – село Баймаклия – село Сухат (42 школьника), Баймаклия – село Акуй (18 школьников).

3. Чимишлийский район – село Ялпуг – село Хыртоп (21 школьник).

4. Яловенский район – село Хомутяновка (5 школьников).

5. Унгенский район – село Куртоая – гимназия в Хынчештах (33 школьника).

В Молдове 15 февраля действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками. По данным Госгидрометеослужбы, на севере и в центре страны ожидается снег (до 15-20 литров на квадратный метр, а местами 20-25 литров на квадратный метр). Метеорологи предупредили о снежных заносах и возможности налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев.

Тема:
Снежный апокалипсис в Молдове (18)

По теме

"Желтый код": на Молдову обрушится снегопад
Снегопады в Молдове - через какие таможенные пункты не нужно ехать
Снегопад в Молдове – советы водителям
Теги:
снегопад, отмена, рейс, школа, автобус, министерство образования, культуры и исследований, Молдова, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экзамен.
    Некого учить

    За десять лет число учащихся в латвийских вузах сократилось почти на 40 процентов – учебные заведения недобирают студентов даже на бюджетные места.

  • Нийоле Садунайте
    Наказать педофила

    Литовская правозащитница Нийоле Садунайте рассказала, как педофилы держат в страхе всю страну, и почему молчит президент Даля Грибаускайте.

  • Учения Зимний лагерь в Эстонии
    "Противотанковые" британцы

    Как британские танкисты "останавливали" российскую "агрессию" в Эстонии в зимних, "приближенных к боевым" условиях.

  • Сотрудники минского ОМОН спасают А. Лебедько
    Спасительный ОМОН

    Как бойцы ОМОНа оказывали помощь лидеру старейшей оппозиционной партии Беларуси, с которым случился эпилептический припадок.

  • Ингури ГЭС
    Электрический совет

    Специалисты российского АО "Институт Гидропроект" рассказали, как качественно отремонтировать Ингури ГЭС, которую власти Грузии намерены обновить.

  • Пресс-конференция в министерстве культуры
    Оглушительный успех

    Спектакль "Пять вечеров" абхазского Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба приняли на ура в Санкт-Петербурге.

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, фото из архива
    Стихи Лейлы

    Дочь действующего и внучка бывшего президентов Азербайджана Лейла Алиева выпустила сборник своих стихов – москвичи уже оценили.

  • Семен Багдасаров
    Отсидеться не получится

    Российский востоковед Семен Багдасаров рассказал, почему Армения не может находиться в стороне от ближневосточных процессов.

  • Уголовное дело
    Банкирская язва

    "Отца" боевой "сибирской язвы" Кена Алибека прокуратура Киева заподозрила в пособничестве беглому казахстанскому олигарху.

  • Здание правительства РЮО
    Экстремизм не пройдет

    В Южной Осетии ужесточают меры против религиозного экстремизма - правительство республики одобрило поправки в соответствующий закон.

  • Экзамен.
    Некого учить

    За десять лет число учащихся в латвийских вузах сократилось почти на 40 процентов – учебные заведения недобирают студентов даже на бюджетные места.

  • Нийоле Садунайте
    Наказать педофила

    Литовская правозащитница Нийоле Садунайте рассказала, как педофилы держат в страхе всю страну, и почему молчит президент Даля Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок Venezuela Crisis фотографа Ronaldo Schemidt, номинант на победу в категории World Press Photo Of The Year фотоконкурса World Press Photo 2018
Финалисты конкурса фотографии 2018 World Press Photo
Ракетные и артиллерийские стрельбы БПК Адмирал Виноградов в Японском море
"Адмирал Виноградов" выполняет стрельбу в Японском море
Выборы президента в России
Выборы президента России: как голосовать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться