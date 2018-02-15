Более сотни учеников не смогли добраться в школу из-за снегопада

Погодные условия вмешались в учебный процесс – более ста школьников не добрались в свои образовательные учреждения

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Шесть школьных автобусных рейсов в пяти районах республики отменили в четверг из-за обрушившегося на Молдову снегопада, сообщили в министерстве образования, культуры и исследований.

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"В пяти районах из-за заснеженных дорог и гололедицы на крутых подъемах шесть школьных автобусных рейсов отменены. В связи с этим 136 учеников не доставили на занятия", — говорится в сообщении ведомства.

Среди отмененных рейсов:

1. Ниспоренский район – село Вулкэнешть – гимназия "В.Думбравэ" Чорешть (17 школьников).

2. Кантемирский район – село Баймаклия – село Сухат (42 школьника), Баймаклия – село Акуй (18 школьников).

3. Чимишлийский район – село Ялпуг – село Хыртоп (21 школьник).

4. Яловенский район – село Хомутяновка (5 школьников).

5. Унгенский район – село Куртоая – гимназия в Хынчештах (33 школьника).

В Молдове 15 февраля действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками. По данным Госгидрометеослужбы, на севере и в центре страны ожидается снег (до 15-20 литров на квадратный метр, а местами 20-25 литров на квадратный метр). Метеорологи предупредили о снежных заносах и возможности налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев.