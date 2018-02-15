В Молдове появился новый праздник

Список национальных и памятных дат в Республике Молдова с четверга расширился.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Депутаты на очередном заседании парламента в четверг утвердили решение дополнить закон о памятных, праздничных днях и днях отдыха. Таким образом, в Молдове 30 июня будут отмечать День конкуренции.

Проект об учреждении Дня конкуренции разработан Советом по конкуренции для продвижения в обществе культуры конкуренции и защиты интересов потребителей. Авторы инициативы пояснили, что это "профессиональный праздник".

Как Молдова отдыхает в этом году>>>

Таким образом, список национальных праздников и дней памяти увеличится до 21 даты.

В календаре День конкуренции утвержден праздником, но выходным днем он не будет.

Закон о "Защите конкуренции" был принят в Молдове 30 июня 2000 года.