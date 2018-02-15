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Президент Игорь Додон

Додон выразил соболезнования Трампу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавский лидер осудил произошедшее в школе Флориды, выразив соболезнования всем, кого затронула трагедия.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в четверг направил лидеру США Дональду Трампу послание с соболезнованиями в связи с трагедией, произошедшей в школе Флориды.

Родители ждут новостей после стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США
© AP Photo / Joel Auerbach
Стрельба во Флориде: что случилось в местной школе
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Стрельба произошла в школе города Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших.

Как рассказывают очевидцы, приблизительно за 10 минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем раздались выстрелы.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Молодой человек был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

"Глубоко опечален новостью о произошедшей трагедии в учебном заведении Флориды. В момент тяжелого испытания от лица народа Молдовы и своего лично выражаю США соболезнования, сочувствие и поддержку семьям погибших. Молдова решительно осуждает насильственные акты такого рода", — говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте администрации главы государства.

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Теги:
соболезнования, стрельба, школа, Дональд Трамп, Игорь Додон, Флорида, США, Молдова
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