Красавицы в погонах: кто охраняет границы Молдовы

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Молдавская граница всегда находится под надежной охраной Пограничной полиции республики. И если некоторые все еще придерживаются мнения о том, что на такой ответственной службе трудятся исключительно представители сильной половины человечества, то, конечно, это стереотип — в Погранполиции Молдовы работают и женщины. Нежные и хрупкие, они исполняют профессиональный долг наравне с мужчинами. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек в погонах, которые работают в Пограничной полиции республики.

Пресс-тур Пограничной полиции МВД Молдовы для представителей СМИ>>>