За что власти Кишинева готовы платить жителям столицы до 100 тысяч леев

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Мэрия (примэрия) Кишинева заплатит гражданам за благоустройство столицы. Местные власти объявили о начале реализации программы "Гражданский бюджет". Она предполагает, что из муниципальной казны будут профинансированы определенные проекты, разработанные жителями Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев и все его оттенки серого и коричневого

Идеи, предложенные горожанами, условно разделят на два типа: мелкие и крупные проекты. Под реализацию первых власти города намерены выделить от 50-ти до 100 тысяч леев. Для того, чтобы выиграть эти деньги потребуется отослать проект в электронном виде в управление по связям с общественностью мэрии и собрать в его поддержку 100 подписей. Финансирование крупных проектов будет варьироваться в пределах от 100 до 300 тысяч леев, а для его регистрации понадобятся 200 подписей.

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Как сообщают в мэрии, в этом году бюджет на реализацию программы увеличен в три раза до трех миллионов леев. Помимо благоустройства дворов, скверов и газонов, на этот раз местные власти готовы поддержать идеи, связанные с городским туризмом, возобновляемой энергией и местной демократией.

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В период с 26 февраля по 1 марта местная администрация организует экспресс-курс, где объяснит, как заполнять формуляры для подачи заявлений. Проекты будут приниматься вплоть до 30 апреля. Их судьбу решит он-лайн голосование.