Посол США в Молдове осудил запрет в республике новостных передач из РФ

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Посол США в Молдове Джеймс Петтит прокомментировал поправки в Кодекс о телевидении и радио республики, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в стране новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия. Американский дипломат считает, что это нарушение свободы прессы.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy Опрос: граждане Молдовы против запрета в стране новостных передач РФ

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской, утвержден спикером парламента Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Закон был отклонен президентом Игорем Додоном. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена. Соответствующие поправки в молдавское законодательство вступили в силу 12 февраля 2018 года.

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Петтит в интервью одному из местных СМИ отметил, что США "не согласны с этими поправками".

"У нас всегда был закон, что любая организация, любое учреждение, любая компания, которая представляет интересы чужого государства, обязана зарегистрироваться… Это просто закон, это только требования регистрации, это не запрет о передаче. Вот почему мы не согласились с этим проектом… Общий запрет — это уже нарушение свободы прессы", — отметил посол.

Согласно вступившим в силу нововведениям, за нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.