Движение транспорта в центре Кишинева в выходные изменится

Ограничения в движении транспорта будут действовать в субботу в течение практически всего дня. В связи с этим изменится путь следования общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Микроавтобус №103 частично изменит маршрут в субботу в связи с ограничением движения транспорта на одной из кишиневских улиц.

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Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, с 7.00 до 16.00 остановят движение на улице 31 августа 1989 на участке между улицами Тигина и Измаильская. Там будут проводиться работы по чистке деревьев.

В связи с этим микроавтобус №103 с улицы 31 августа 1989 свернет на Армянскую, откуда поедет по бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному маршруту.

Аналогичные работы 17 февраля проведут и на улице Иона Крянгэ. Там движение останавливать не будут, но водителей просят быть внимательными и следовать дорожным указателям.