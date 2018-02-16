Движение транспорта в центре Кишинева в выходные изменится

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Микроавтобус №103 частично изменит маршрут в субботу в связи с ограничением движения транспорта на одной из кишиневских улиц.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, с 7.00 до 16.00 остановят движение на улице 31 августа 1989 на участке между улицами Тигина и Измаильская. Там будут проводиться работы по чистке деревьев.
В связи с этим микроавтобус №103 с улицы 31 августа 1989 свернет на Армянскую, откуда поедет по бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному маршруту.
Аналогичные работы 17 февраля проведут и на улице Иона Крянгэ. Там движение останавливать не будут, но водителей просят быть внимательными и следовать дорожным указателям.