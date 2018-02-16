Минздрав о поездках с детьми в Румынию и Украину: лучше воздержаться

Корь в Молдове: Минздрав республики сообщил о втором случае "ввоза" болезни в республику из Украины.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы вновь обратило внимание на ситуацию с заболеваемостью корью в соседних Украине и Румынии, а также в других странах, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

© Fotolia/ VILevi Опасная инфекция бушует в Европе

Ведомство сообщило об очередном случае заболевания корью в республике. По данным министерства, во второй раз болезнь была завезена из Украины. Речь идет о семилетней девочке из города Рышканы, которая вместе с родителями неделю находилась в Одессе.

"Ребенок не стоял на медицинском учете в Рышканах, не посещал ни одно образовательное заведение и не был привит ни от кори, ни от других инфекционных болезней. Девочка заболела 31 января, а 5 февраля родители обратились к инфекционисту в муниципальную клиническую больницу Бельц. Ее госпитализировали", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, после оказания лечения ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

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"Министерство повторно предупреждает население, что в соседних странах — Украине и Румынии, а также в других государствах Европы наблюдается неблагоприятная обстановка по кори. Родителям рекомендуется делать прививки детям, так как вакцинация — это единственное безопасное средство защиты от кори и других недугов", — подчеркнули в Минздраве.

Специалисты в области здравоохранения также порекомендовали воздержаться от путешествий с детьми, не прошедшими вакцинацию.