Когда могут пройти выборы примара в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Отстраненный с поста примара Кишинева на время следствия Дорин Киртоакэ объявил о том, что в пятницу подает в Центризбирком и примэрию заявление о своей отставке.

"У примэрии есть 10 дней, чтобы объявить пост примара вакантным, у ЦИКа – 30 дней, чтобы назначить выборы", — сказал журналистам Киртоакэ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дорин Киртоакэ отказался от должности мэра Кишинева

Как сообщила Sputnik глава Центризбиркома Алина Руссу, сначала муниципальный совет Кишинева должен принять к сведению заявление об отставке и отправить в ЦИК соответствующий запрос. После комиссия проанализирует дело и установит дату местных выборов.

Руссу пояснила, что поскольку на 20 мая в некоторых населенных пунктах назначены выборы, то и в Кишиневе их могут провести в этот же день, при условии, что Киртоакэ вовремя подаст заявление в ЦИК и мунсовет.

Кишинев и все его оттенки серого и коричневого>>>

В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью".

Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советам не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Ренато Усатый намерен подать в отставку с поста мэра Бельц

Право быть избранными примарами имеют граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом, достигшие на день выборов возраста 25 лет.

Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Пять причин, почему из Кишинева хочется сбежать>>>

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.