Когда могут пройти выборы примара в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Отстраненный с поста примара Кишинева на время следствия Дорин Киртоакэ объявил о том, что в пятницу подает в Центризбирком и примэрию заявление о своей отставке.
"У примэрии есть 10 дней, чтобы объявить пост примара вакантным, у ЦИКа – 30 дней, чтобы назначить выборы", — сказал журналистам Киртоакэ.
Как сообщила Sputnik глава Центризбиркома Алина Руссу, сначала муниципальный совет Кишинева должен принять к сведению заявление об отставке и отправить в ЦИК соответствующий запрос. После комиссия проанализирует дело и установит дату местных выборов.
Руссу пояснила, что поскольку на 20 мая в некоторых населенных пунктах назначены выборы, то и в Кишиневе их могут провести в этот же день, при условии, что Киртоакэ вовремя подаст заявление в ЦИК и мунсовет.
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В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью".
Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.
Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советам не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов.
Право быть избранными примарами имеют граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом, достигшие на день выборов возраста 25 лет.
Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.
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Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.
Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.