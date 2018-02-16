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Силвия Раду

Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Исполняющая обязанности главы кишиневской администрации высказалась по поводу объявления Дорина Киртоакэ о своей отставке.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Исполняющая обязанности примара Кишинева Силвия Раду поприветствовала решение отстраненного с поста главы столичной администрации Дорина Киртоакэ официально подать в отставку.

Ранее в пятницу Киртоакэ объявил на пресс-конференции о том, что сегодня же подаст в Центризбирком и примэрию заявление о своей отставке. По его словам, в течение 10 дней в примэрии должны объявить пост примара вакантным, а в течение 30 дней – ЦИК должен назначить дату выборов.

"Видела, что Дорин Киртоакэ объявил об отставке. Приветствую этот жест. Как и говорила в самом начале, статус и.о. должен был быть короткое время, так как примэрии нужно было руководство, способное обеспечить стабильность. Чтобы быть эффективными, стабильность жизненно необходима", — написала Раду на своей странице в соцсети Facebook.

Она добавила, что продолжит исполнять обязанности примара до окончания выборов.

Ранее глава Центризбиркома Алина Руссу сообщила Sputnik, что сначала муниципальный совет Кишинева должен принять к сведению заявление об отставке и отправить в ЦИК соответствующий запрос. После комиссия проанализирует дело и установит дату местных выборов. 

Выборы в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда могут пройти выборы примара в Кишиневе

Руссу пояснила, что поскольку на 20 мая в некоторых населенных пунктах назначены выборы, то и в Кишиневе их могут провести в этот же день, при условии, что Киртоакэ вовремя подаст заявление в ЦИК и мунсовет.

В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью".

Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ. 

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советам не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов. 

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дорин Киртоакэ отказался от должности мэра Кишинева

Право быть избранными примарами имеют граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом, достигшие на день выборов возраста 25 лет.

Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

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Теги:
комментарий, отставка, примар, примэрия Кишинева, Силвия Раду, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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