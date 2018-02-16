Силвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Исполняющая обязанности примара Кишинева Силвия Раду поприветствовала решение отстраненного с поста главы столичной администрации Дорина Киртоакэ официально подать в отставку.
Ранее в пятницу Киртоакэ объявил на пресс-конференции о том, что сегодня же подаст в Центризбирком и примэрию заявление о своей отставке. По его словам, в течение 10 дней в примэрии должны объявить пост примара вакантным, а в течение 30 дней – ЦИК должен назначить дату выборов.
"Видела, что Дорин Киртоакэ объявил об отставке. Приветствую этот жест. Как и говорила в самом начале, статус и.о. должен был быть короткое время, так как примэрии нужно было руководство, способное обеспечить стабильность. Чтобы быть эффективными, стабильность жизненно необходима", — написала Раду на своей странице в соцсети Facebook.
Она добавила, что продолжит исполнять обязанности примара до окончания выборов.
Ранее глава Центризбиркома Алина Руссу сообщила Sputnik, что сначала муниципальный совет Кишинева должен принять к сведению заявление об отставке и отправить в ЦИК соответствующий запрос. После комиссия проанализирует дело и установит дату местных выборов.
Руссу пояснила, что поскольку на 20 мая в некоторых населенных пунктах назначены выборы, то и в Кишиневе их могут провести в этот же день, при условии, что Киртоакэ вовремя подаст заявление в ЦИК и мунсовет.
В соответствии со статьей 139 Кодекса о выборах, новые выборы градоначальника "назначаются Центральной избирательной комиссией не более чем в 30-дневный срок со дня констатации обстоятельств об отставке, но не позднее чем за 60 дней до дня выборов, при условии, что новые выборы проводятся одновременно, не более двух раз в году, весной и осенью".
Примар муниципия избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.
Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советам не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов.
Право быть избранными примарами имеют граждане Республики Молдова, обладающие избирательным правом, достигшие на день выборов возраста 25 лет.
Кандидат в примары считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.
Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.
Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.