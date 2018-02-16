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Школьный учитель

С домашним заданием покончено: как будет выглядеть школьная программа

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko
Общество
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Что ждет молдавских школьников: министр образования, культуры и исследований Молдовы рассказала об изменениях, которые грядут в учебной системе.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Учащимся начальных классов молдавских школ больше не придется делать домашнее задание. Соответствующее заявление сделала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук в интервью Sputnik.

Как считает глава Минкультуры, подобная инициатива предназначена облегчить процесс обучения школьникам младших классов.

"Предложено отказаться в начальных классах от домашних заданий. Рюкзаки, полные книг, а также факт того, что маленькие ученики возвращаются домой иногда и после обеда и должны сесть за письмо и продолжать занятия… это не хорошо. Качество учебников оставляет желать лучшего. И, конечно, многие из них нуждаются в замене или в радикальной доработке", — сказала Бабук.

Министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук
© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране

По ее словам, некоторые предметы будут исключены и заменены на новые дисциплины. "У детей уже с начальных классов могут появиться в школьном куррикулуме часы роботехники и информационных технологий. Известно, что сейчас с самого раннего детства ребята знают, как обращаться с гаджетами, а иногда и превосходят в этом учителей", — отметила министр.

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Она подчеркнула, что это подтверждают и последние достижения учащихся Республики Молдова в области роботехники. "Наши дети показали хорошие навыки. Эти предметы развивают креативность, способность адаптировать ребенка в нынешних условиях", — добавила чиновница.

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Бабук отметила, что и школьная программа учеников лицейских классов будет изменена. Подробности можно узнать в полной версии интервью с министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук, которое можно посмотреть здесь.

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Теги:
учебная программа, домашнее задание, министр, изменение, школа, Моника Бабук, Молдова
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