МИД непризнанной ПМР опровергает слухи об обсуждении вопроса автотранспорта

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья выступила с заявлением, в котором опровергает участившиеся в правобережных СМИ публикации по поводу обсуждения между сторонами переговорного процесса вопроса автотранспорта.

ТИРАСПОЛЬ, 16 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона не обсуждает выдачу автовладельцам из Приднестровья номерных знаков и каких-либо документов уполномоченными ведомствами Республики Молдова, однако обсуждение механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении находится в стадии разработки.

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С таким заявлением выступила пресс-служба МИДа непризнанной ПМР после выхода на информационных ресурсах правого берега Днестра новостных сообщений относительно прорабатываемой договоренности о механизме участия автотранспорта с приднестровскими номерами в международном движении.

"Принимая во внимание содержащиеся в указанных материалах недостоверные интерпретации, сообщаем, что обсуждение механизма находится в стадии разработки. Он будет опираться на нормы Венской конвенции о дорожном движении, признанной рамочной нормой права в Приднестровье, а также — на рекомендации иностранных партнеров и международный опыт в данной сфере", — подчеркивают в МИДе.

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Пресс-служба внешнеполитического ведомства также обращает внимание на тот факт, что в соответствии с принципиальной позицией приднестровской стороны упомянутый механизм необходимо реализовывать на территории Приднестровья с оформлением автомобилей по принципу "одного окна".

"Процедура должна быть доступна для всех жителей Приднестровья без дискриминации по принципу гражданства и места рождения, а также без каких-либо дополнительных обременений и административно-правовых барьеров", — поясняют в ведомстве.